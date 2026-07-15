Ekonomichef
Vatten och Miljöresurs Mitt AB / Ekonomichefsjobb / Berg Visa alla ekonomichefsjobb i Berg
2026-07-15
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Vill du vara med och forma framtidens Vatten och miljöresurs?
Vi söker en ekonomichef som vill bidra till långsiktig samhällsnytta genom klok ekonomistyrning, affärsmässiga beslut och ett nära samspel med verksamheten. Hos oss får du en nyckelroll i en organisation med stora utvecklingsambitioner och ett tydligt uppdrag: att skapa största möjliga nytta för våra kunder, ägarkommuner och samhället.
Om rollen
Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret för bolagets ekonomi- och inköpsfunktion. Du leder ett team bestående av ekonom, projektcontroller samt inköps- och upphandlingssamordnare, och ansvarar för budget, prognoser, bokslut, årsredovisning, ekonomisk rapportering och långsiktigt hållbar ekonomistyrning.
Du ingår i ledningsgruppen och är ett viktigt strategiskt och operativt stöd till VD, chefer och styrelse. Rollen innebär att du tar fram analyser, beslutsunderlag och ekonomiska perspektiv som bidrar till välgrundade beslut, god framförhållning och fortsatt utveckling av verksamheten.
Du ansvarar även för att utveckla effektiva processer, god intern kontroll och efterlevnad av relevanta regelverk inom ekonomi, administration, inköp och upphandling. En viktig del av rollen är också att bidra till god ekonomisk styrning och uppföljning av bolagets investeringar.
Vatten och miljöresurs befinner sig i en omfattande utvecklingsresa. Vi utvecklar vår organisation, våra arbetssätt och hur vi skapar värde för våra kunder och ägarkommuner. Våra verksamheter utvecklas mot tydligare affärsområden med större ansvar, bättre uppföljning och ett starkare fokus på resultat, kundnytta och affärsmässighet.
En viktig del av uppdraget blir att bidra till att ekonomin används som ett strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling. Vi ser över hela vår inköpsprocess - från behov och planering till upphandling, genomförande och uppföljning - för att säkerställa att varje investerad krona ger största möjliga nytta. Vi utvecklar också långsiktiga underhållsplaner för de närmare 500 anläggningar som vi ansvarar för att förvalta och drifta.
Nuvarande ekonomichef fortsätter inom bolaget som projektcontroller, vilket skapar goda förutsättningar för en välplanerad överlämning och ett fortsatt nära samarbete.
Placeringsort: Sveg, Hackås, Bräcke, Vemdalen eller Funäsdalen
Om dig
Vi söker dig som ser ekonomi som mer än rapportering och uppföljning. Du förstår ekonomifunktionens roll som möjliggörare för verksamheten och vill bidra med analys, struktur, affärsmässighet och ledarskap i en organisation där förändring är en naturlig del av vardagen.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att skapa förtroende på olika nivåer i organisationen. Du trivs med att arbeta nära både chefer och medarbetare och kan omsätta ekonomiska samband till begripliga, relevanta och användbara beslutsunderlag.
Som person är du kommunikativ och pedagogisk, affärsmässig och verksamhetsorienterad. Du är strukturerad utan att vara byråkratisk, prestigelös och samarbetsinriktad. Du är också trygg i förändring och van att driva förbättringsarbete.
För att lyckas i rollen behöver du uppskatta kombinationen av strategiskt ansvar och operativt arbete. Du är en ledare som får människor att vilja följa med, och som bidrar till utveckling genom tydlighet, engagemang och ett starkt verksamhetsperspektiv.Publiceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomi, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete med ansvar för redovisning, ekonomistyrning och uppföljning.
• Erfarenhet av ledarskap med personalansvar eller annan dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare och verksamhet.
• God kunskap inom redovisning, bokslut, budgetarbete och ekonomisk analys.
• Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och presentera ekonomiska frågor för ledning och styrelse.
• Goda kunskaper i digitala ekonomisystem och verksamhetsstöd.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Erfarenhet av investeringsintensiv verksamhet och projektuppföljning.
Meriterande
• Erfarenhet från VA-, avfalls-, energi- eller annan infrastrukturbaserad verksamhet.
• Kunskap om upphandlingslagstiftning och/eller inköpsprocesser.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del i ett hållbart samhällsbyggande och här jobbar du med att göra gott för människor och miljö i många kommande generationer. Engagemanget, nyfikenheten och intresset för att bygga relationer är det som förenar alla som jobbar här och är det som gör Vatten och miljöresurs till en arbetsplats präglad av gemenskap, glädje och laganda.
• En modern digital arbetsmiljö med många funktioner och all internkommunikation samlad i Microsoft 365.
• Kompetensutveckling – för att vi ska kunna ligga i framkant är det absolut nödvändigt att våra medarbetare kontinuerligt får ny kunskap. Därför är vi lyhörda för önskemål om utbildningar och här finns möjlighet att få utvecklas.
• Föräldravänlig arbetsplats – genom en flexibel inställning vill vi göra det lättare för dig att kombinera arbetet med att vara förälder.
• Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Urval och kallelse till intervju kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Tjänsten är heltid tillsvidare, provanställning tillämpas.
Lön och övriga anställningsvillkor överenskommes i samband med anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Miljöresurs Mitt AB
(org.nr 559169-9573) Arbetsplats
Vatten och miljöresurs Mitt AB Kontakt
VD
Christian Ferm christian.ferm@vattenmiljoresurs.se Jobbnummer
10003213