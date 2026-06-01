Ekonomichef
2026-06-01
Är du en erfaren ekonomichef som tidigare varit med och utvecklat ekonomiprocesser och är van att leda i förändring? Vill du ta helhetsansvar för ekonomifunktionen där strategiskt inflytande kombineras med ett tydligt operativt ansvar? Nu söker vi en ekonomichef som ingår i företagets ledningsgrupp.
Om rollen
Hos SISAB får du verka i ett samhällsviktigt bolag med ett tydligt uppdrag. Som ledande aktör inom skolfastigheter skapar vi hållbara, trygga och långsiktiga utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga. SISAB är ett kommunalt fastighetsbolag inom Stockholms stad med en omsättning på ca 3 miljarder och en investeringsvolym kring 1 miljard årligen.
I rollen som Ekonomichef på SISAB kommer du vara chef för ekonomiavdelningen som består av 22 medarbetare inom redovisning, controlling och analys samt hyra uppdelade på två enheter. Du ansvarar för att samordna, utveckla och säkerställa företagets ekonomiska processer och rutiner. SISAB är mitt uppe i ett utvecklingsarbete avseende ekonomiska processer och styrning, där du blir en nyckelperson i vårt fortsatta arbete. Du ser lösningar snarare än problem och tillsammans med din avdelning är ni en central funktion som skapar nytta för verksamheten.
I det löpande arbetet ansvarar du bland annat för bolagets ekonomiprocesser avseende års-, tertial- och månadsbokslut och prognoser. Du ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD och koncern. I rollen som Ekonomichef ingår bland annat följande uppgifter:
Ansvara för helheten kring företagets ekonomistyrning.
Se till att all rapportering, inklusive underliggande processer och rutiner, håller hög kvalité och noggrannhet.
Förbereda inför och delta på styrelsemöten, där du agerar sakkunnig.
Personalansvar och budgetansvar för ekonomiavdelningen.
Motivera, stödja och utveckla arbetsgruppen mot uppsatta mål samt följa upp måluppfyllelse och prestation.
Ansvara för utvecklingen av bolagets ekonomiprocesser tillsammans med andra avdelningar.
Vem är du?
Vi söker dig som är civilekonom och en trygg, tydlig och inspirerande ledare med flera års erfarenhet som ekonomichef, CFO eller motsvarande, gärna från större företag eller koncernmiljö. Du har erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp och drivs av att utveckla både verksamhet och människor för att skapa resultat tillsammans.
Vi söker dig som:
har god kompetens inom redovisning, ekonomistyrning och finansiering samt erfarenhet av balansräkningar och kassaflöden i större verksamheter.
har erfarenhet från fastighetsbranschen och investeringsintensiva verksamheter.
arbetar strukturerat, affärsnära och har lätt för att växla mellan strategiska och operativa frågor.
är en trygg, tydlig och inspirerande ledare som bygger starka team genom samarbete, delaktighet och ett lösningsorienterat arbetssätt.
är kommunikativ och har förmåga att göra ekonomiska frågor begripliga och relevanta.
har goda IT-kunskaper.
har erfarenhet av att skriva rapporter och utlåtanden, och kan uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
är civilekonom eller har motsvarande utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från arbete i kommunkoncern.
Erfarenhet av bolagsredovisning.
Erfarenhet av förändringsledning och/eller större utvecklingsprojekt inom ekonomistyrning.
I den här rollen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen tror vi att du är trygg och stabil som person. Du är engagerad och ser samarbeten i organisationen som en nyckel för att lyckas. Du är prestigelös och har lätt att skapa förtroende och tillit i ledningen, likväl hos medarbetarna.
Vi ser också att du lätt kan parera mellan strategiska och operativa frågor. Du har hög integritet och en förmåga att fatta beslut, även obekväma.
Varför SISAB?
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vi erbjuder utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Vi är hållbara, kostnadseffektiva och trygga och dessa värderingar synliggörs genom vårt sätt att bemöta andra, vårt sätt att agera och fatta beslut. Läs mer om oss på sisab.se
Vi erbjuder dig:
Ett bolag i framkant med innovativ företagskultur
En stimulerande arbetsmiljö där du får påverka din vardag och utveckling inom bolaget
Kollektivavtal, trygga anställningsvillkor och ett fördelaktigt förmånspaket
Vi sitter idag i Palmfelt Center i Globen-området och flyttar i oktober 2026 till nya lokaler intill Luma Park, Hammarby Sjöstad. Flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån finns, men vi önskar att du huvudsakligen utgår från kontoret.
Låter det här som en roll för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast 14 juni. Urval sker löpande och annonsen kan komma att stängas ned innan sista ansökningsdag. Tjänsten avser heltid och är en tillsvidareanställning.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och högt säkerhetstänk, därför tillämpar vi arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroller i alla våra rekryteringar. Du kan läsa mer om det här.
För mer information om tjänsten, kontakta HRBP Corinne Östlund på corinne.ostlund@sisab.se
Kontakt till våra fackliga företrädare hittar du här.
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skolfastigheter I Stockholm Aktiebolag Sisab
121 62 STOCKHOLM
Corinne Östlund corinne.ostlund@sisab.se 0761242232
