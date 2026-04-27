Ekonomichef
2026-04-27
Karlstads Bostads AB, KBAB, ägs av Karlstads kommun. Vi äger och förvaltar cirka 7 800 lägenheter och lokaler i Karlstad. Vi är cirka 120 medarbetare som arbetar efter visionen "Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna". Förutom professionalism, delaktighet och engagemang värdesätter vi jämställdhet och mångfald och de kvaliteter det tillför arbetslivet. Läs gärna mer om oss på kbab.se.
Vår verksamhet kombinerar affärsmässighet med ett tydligt samhällsuppdrag. Som ekonomichef på KBAB har du ett strategiskt helhetsansvar för bolagets ekonomiska styrning och finansiella stabilitet. Rollen är central för att säkerställa att bolaget utvecklas långsiktigt, med balans mellan samhällsansvar och affärsmässighet.
Rollen som ekonomichef är avdelningschef för ekonomiavdelningen, rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen. I nära samarbete med VD, ledning och styrelse bidrar du med analys, beslutsunderlag och ekonomiskt perspektiv i såväl strategiska som operativa frågor.
Som ekonomichef på KBAB har du ett övergripande ansvar för att ekonomi och verksamhetsstyrning hänger ihop som en sammanhållen helhet.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Leda och utveckla KBAB:s samlade ekonomistyrning. Säkerställa korrekt redovisning, bokslut och årsredovisning enligt lag och god redovisningssed. Ansvara för arbetet med internkontroll samt utveckla effektiva och kvalitetssäkrade ekonomiska processer. Ansvara för bolagets finansiering, likviditet och låneportfölj. Leda budget-, prognos- och uppföljningsprocesser som stödjer verksamhetens mål. Ta fram analys, scenarier och beslutsunderlag till ledning och styrelse.
Säkerställa en sammanhållen mål- och styrmodell kopplad till ägardirektiv och bolagsstrategi.
Leda och utveckla avdelningens medarbetare utifrån personal- och arbetsmiljöansvar.
Rapportera till VD, styrelsen, och kommunledningen.
Ingå i bolagets ledningsgrupp, den koncernövergripande ledningsgruppen för ekonomi samt koncernens finansråd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, ekonomisk redovisning samt god erfarenhet från att ha arbetat strategiskt och övergripande med ekonomi- och verksamhetsstyrning från stora komplexa organisationer.
Du har en förmåga att se sammanhang och helheter i verksamheter med stor bredd och kan knyta samman frågor som rör ekonomi, verksamhet, styrning och kvalitet.
Du har erfarenhet av ledande befattning med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.
Du har akademisk examen inom ekonomi eller annan bakgrund som vi bedömer likvärdig.
Vi ser även att du har:
Stor kunskap och lång erfarenhet inom redovisning, ekonomistyrning och finansiella frågor. Erfarenhet från fastighetsredovisning och skatteregler för fastighetsbolag vilket innefattar goda kunskaper om skatteregler och redovisning enligt K3. Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska. Mycket god kunskap i Microsoft Office.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi söker en trygg och utvecklingsorienterad ledare med förmåga att kombinera kravställande och stödjande ledarskap. Du är strategisk och analytisk och har förmåga att se hur ekonomi, verksamhet och långsiktigt värdeskapande hänger samman och fattar beslut med förståelse för både affärsmässighet och bolagets allmännyttiga uppdrag. Du tar ansvar och är tydlig men med ett samarbetsorienterat och relationsskapande arbetssätt.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Bostads AB
(org.nr 556041-7916)
Packhusallén 19 (visa karta
)
652 14 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Carin Skarman carin.skarman@karlstad.se 054-5407450 Jobbnummer
9876265