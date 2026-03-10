Ekonomichef
Om arbetet
Vi söker en strategisk och engagerad ekonomichef som vill vara med och leda och utveckla kommunens ekonomiarbete i en tid av förändring och omställning. Vi befinner oss mitt i en omställningsresa där ekonomichefen har stora möjligheter att påverka, utveckla strukturer och bidra till att forma framtidens ekonomifunktion.
Om arbetsplatsen
Ekonomienheten är en central funktion i organisationen och arbetar med att ge professionellt stöd, skapa goda beslutsunderlag och säkerställa en stabil och hållbar ekonomisk utveckling.
Som ekonomichef ingår du som en av cheferna i kommunledningskontoret, som leds av kommunchef, och du arbetar nära både kommunledningsgruppen och den politiska ledningen. Kommunledningskontoret har ett samlat ansvar för att leda, samordna och utveckla kommunens övergripande arbete. Här arbetar vi nära varandra med ett helhetsperspektiv och med kommunens bästa i fokus.+
Du blir en del av en ledningsgrupp som präglas av samarbete, transparens och gemensamt ansvarstagande. Rollen innebär många kontaktytor - såväl internt med chefer och verksamheter som externt gentemot förtroendevalda och andra samarbetspartners.
Du är en nyckelperson i organisationen och har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomistyrning. Uppdraget innebär att säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad budget-, prognos- och uppföljningsprocess samt att driva ett långsiktigt och strategiskt ekonomiarbete. I rollen ansvarar du för samtliga övergripande ekonomiska processer och för att utveckla hållbara och effektiva arbetssätt som stärker verksamhetens kvalitet och resurseffektivitet.
Du har budget-, arbetsmiljö- och personalansvar och är närmaste chef för medarbetarna på ekonomienheten. I uppdraget ingår även löpande ekonomiarbete, kvalificerat stöd till förvaltning och ledning samt ett övergripande upphandlingsansvar.
Dina egenskaper
Som person är du strukturerad, metodisk och analytisk. Du har ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att se helheten samtidigt som du kan hantera detaljer i det löpande arbetet. Du är trygg i din ledarroll och har god förmåga att skapa engagemang, ge stöd och bygga förtroendefulla relationer.
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi motsvarande civilekonomexamen eller annan likvärdig utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant. Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet är meriterande.
Du har god IT-vana, mycket goda kunskaper i Officepaketet samt erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetssystem. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt din skicklighet när det gäller service, stöd och professionellt bemötande.
Varaktighet/arbetstid
Heltid, tillsvidare Ersättning
Kommunen tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele kommun
924 81 SORSELE Kontakt
Kommunchef
Marie Quinonez Gonzalez marie.quinonezgonzalez@sorsele.se 0952-140 21 Jobbnummer
