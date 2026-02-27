Ekonomiassistenter till Riksbyggen Servicecenter!
Riksbyggen Servicecenter söker nu två Ekonomiassistenter. Du kommer bli en del av ett sammansvetsat team med erfarna kollegor inom området. Rollen som ekonomiassistent är en perfekt möjlighet för dig som vill utveckla dina kunskaper inom leverantörsreskontra, ekonomi och andra administrativa arbetsuppgifter. Du erbjuds även en gedigen introduktion av erfarna kollegor och ett team som stöttar dig i rollen!
OM TJÄNSTEN
Som Ekonomiassistent kommer du att tillhöra ett team bestående av olika roller inom ekonomi. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med Riksbyggens och våra förvaltade kunders inbetalningar, fakturering, ekonomiprocesser samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter. Arbetsklimatet karaktäriseras av teamwork både inom gruppen och mellan avdelningarna. Du får ett värdefullt kompetensutbyte och möjlighet att ta stort eget ansvar i ditt arbete.
Du erbjuds
• En dedikerad konsultchef under uppdragsperioden
• Samarbete tillsammans med fler av våra konsulter som arbetar i samma team
• Att få arbeta i ett modernt och öppet kontorslandskap mitt i centrala Västerås
• Chans till förlängning och utökade arbetsuppgifter med tiden.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera leverantörsreskontra för Riksbyggen och dess kunder.
• Utföra och stödja ekonomiprocesser samt andra administrativa uppgifter
• Samarbeta med kollegor inom och mellan avdelningar för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad examen inom Ekonomi och/eller arbetslivserfarenhet av leverantörsreskontra
• Har arbetslivserfarenhet av administrativt arbete samt en god förståelse för ekonomiprocesser, så som debet och kredit
• Har en god datavana och kunskaper i Office-paketet
• Har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift då språket används i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Riksbyggen är ett välkänt bolag som finns på drygt 400 platser i Sverige. Det huvudsakliga verksamhetsområdet består av att utveckla och förvalta attraktiva bostadsmiljöer, vilket omfattar även kommersiella och offentliga kunder. Riksbyggen har cirka 2 400 anställda, där huvuddelen arbetar inom fastighetsförvaltning. Varaktighet, arbetstid, etc.
