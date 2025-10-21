Ekonomiassistent till Norrtälje kommun
Norrtälje kommun / Ekonomiassistentjobb / Norrtälje Visa alla ekonomiassistentjobb i Norrtälje
2025-10-21
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun i Norrtälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Vill du arbeta i Norrtälje kommun och bidra med din noggrannhet tillsammans med ett engagerat redovisningsteam? Då har du chansen nu! Vi förstärker kommunens redovisningsenhet med en ekonomiassistent för att möjliggöra fortsatt utvecklingsarbete.
Sedan 2024 arbetar vi i ett nytt ekonomisystem, Unit4 ERP (tidigare Agresso), vilket ger dig möjlighet att vara med och påverka hur vi utvecklar och finjusterar våra arbetsrutiner och processer.
Enheten har i dagsläget uppdraget att sköta redovisningen för både kommunen och Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje. Det innebär en spännande och komplex miljö med många kontaktytor. Vi tror på devisen frihet under ansvar och erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan.
Uppdraget
I rollen kommer du främst att arbeta med leverantörsreskontran och stötta den processansvariga redovisningsekonomen i hanteringen av de löpande flödena. De vanligaste arbetsuppgifterna inom leverantörsreskontran är att distibuera inkomna leverantörsfakturor till rätt användare, hantera inkommande betalningspåminnelser och inkassokrav samt ge support till kommunens användare av ekonomisystemet i fakturafrågor.
Utöver detta kommer du också att arbeta med andra vanligt förekommande uppgifter inom redovisning.
Utmaningar och möjligheter
Eftersom ekonomisystemet fortfarande är relativt nytt kommer många rutiner även framöver behöva utvecklas och förfinas. Du får möjlighet att bidra med idéer och vara en del av det fortsatta förbättringsarbetet. Användarna i organisationen behöver fortfarande stöd i sin hantering av leverantörsfakturor som går ut i det elektroniska attestflödet. Det innebär många kontakter där lugn, tydlighet och ett pegagogisk bemötande är viktigt.
Noggrannhet är en central egenskap i rollen. Samtidigt kräver arbetet periodvis stresstålighet och förmåga att behålla fokus även i högre tempo.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2025-10-21Kvalifikationer
• Grundläggande ekonomisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande
• Flerårig erfarenhet av leverantörsreskontraarbete
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person är du driven och självgående, med förmåga att behålla noggrannheten även när tempot är högt. Du kan prioritera, fokusera och leverera. Samtidigt trivs du med samarbete och bidrar gärna till att stötta kollegor - och ber om hjälp när det behövs.
Då arbetet innebär många sociala kontakter, såväl internt som externt, läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av Unit4 ERP och/eller tidigare erfarenhet av motsvarande arbete i en kommun.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
Kommunens centrala redovisningsenhet är en del av ekonomiavdelningen, där även upphandlingsenheten och controllerenheten ingår. Redovisningsenheten har idag åtta medarbetare. Förutom leverantörsreskontra ansvarar vi bland annat för kundreskontra, likvidhantering med internbank, anläggningsreskontra, momshantering, systemförvaltning och utveckling av vårt ekonomisystem samt upprättande av bokslut. Vi sitter i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje.
Anställningsform, omfattning och start
• Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.
• Omfattning: Heltid
• Tillträde: Snarast efter överenskommelse
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Facklig företrädare Vision
Margit Ahlbom margit.ahlbom@norrtalje.se 0176-71540 Jobbnummer
9568063