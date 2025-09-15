Ekonomiassistent till konsultuppdrag - Start omgående
Newr AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Newr AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren ekonomiassistent som trivs i ett högt tempo och gillar att ta ansvar. Start för uppdraget är omgående och pågår under cirka 4 månader, med möjlighet till förlängning eller övergång till anställning. Kunden erbjuder hybridarbete och har kontor i norra Stockholm.
Om rollenI den här rollen kommer du att ha en nyckelposition inom företagets fakturering och löpande ekonomiska flöden. Du blir en del av ett rutinerat team och ansvarar för:
Fakturering
Daglig hantering av kund- och leverantörsreskontra
Vara behjälplig i månads- och årsbokslut
Din profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom ekonomi och är van att hantera stora flöden i en dynamisk miljö. Du arbetar självständigt, har öga för detaljer och trivs i en roll där du får bidra med både struktur och tempo.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i större företag
God kunskap inom både kund- och leverantörsreskontra
Erfarenhet av att arbeta i internationella organisationer
Välkommen med ansökan!
Frågor besvaras av: oskar.windolf@newr.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newr AB
(org.nr 559230-2615), https://newr.se Arbetsplats
Newr Jobbnummer
9508412