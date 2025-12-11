Ekonomiassistent sökes för kortare uppdrag
Perido AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-12-11
Har du minst en gymnasieexamen i ekonomi och 6 månaders erfarenhet som ekonomiassistent? Har du god systemvana och kan snabbt sätta dig in i nya program? Här erbjuds du en arbetsplats med god sammanhållning och en tvärfunktionell roll där du får möjlighet att utvecklas! Läs vidare och se om det här är tjänsten du sökt efter!Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en ekonomiassistent till vår kund, ett skandinaviskt företag specialiserat på applikationer. De tillhandahåller standardprodukter och skräddarsydda produkter inom inbyggda datorsystem, industriell datakommunikation och FPGA & ASIC design. Tjänsten är placerad i Hägersten med viss möjlighet till distansarbete efter en tid.Arbetsuppgifter
Vår kund söker nu en ekonomiassistent för att förstärka deras ekonomiavdelning. I denna roll kommer du främst att arbeta med leverantörsreskontra, bokföring av in- och utbetalningar samt kontoavstämningar. Du kommer även att registrera ordrer samt hantera inkommande samtal och e-post från både kunder och leverantörer.
Arbetsuppgifterna inkluderar även matchning mot inköpsorder (PO), där du undersöker och hanterar eventuella avvikelser. Du kommer även att vara behjälplig med månadsbokslut ingår också i tjänsten.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som ekonomiassistent krävs att du är noggrann och strukturerad, med ett öga för detaljer och en förmåga att organisera dina arbetsuppgifter effektivt. Du bör vara analytisk och ha en stark problemlösningsförmåga, vilket hjälper dig att identifiera och åtgärda eventuella avvikelser i bokföringen eller orderhanteringen.
Du tar gärna egna initiativ och tvekar inte att föreslå förbättringar där du ser möjligheter. Dessutom är du ansvarstagande och flexibel, vilket innebär att du självständigt kan hantera flera uppgifter samtidigt och anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Är denna tjänst något för dig?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Kvalifikationer:
Minst gymnasieexamen i ekonomi
Minst 6 månaders erfarenhet som ekonomiassistent
Grundläggande förståelse för redovisning
God systemvana och förmågan att snabbt sätta sig in i nya program
Kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Erfarenhet av att arbeta i JeevesTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till mitten av februari med möjlig chans till förlängning. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35592 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter vi Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal arbetar på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
