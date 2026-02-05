Ekonomiassistent inom leverantörsreskontra
Agigo söker nu en ekonomiassistent inom leverantörsreskontran med erfarenhet av Rillion till ett väletablerat bolag i centrala Stockholm. Detta är ett vikariat på ca sex månader med start inom två månader.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Löpande arbete inom leverantörsreskontra såsom ankomstregistrering, kontering och matchning
Betalningar av leverantörsfakturor
Hantering och besvarande av inkommande mejl
Medverkan i bokslutsarbete genom bokningar och kontoavstämningarBakgrund
Relevant utbildning inom ekonomi
Du har tidigare arbetat i systemet Rillion
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom leverantörsreskontra och bokföring
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, driven och lösningsorienterad. Du är serviceminded, hjälpsam och samarbetar bra. Du trivs i ett högt tempo, arbetar noggrant och strukturerat samt har god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter.
Om Agigo
Agigo är ett rekryteringsföretag i Stockholm och det smarta valet för rekrytering inom accounting, controlling, management och finance. Genom datadriven precision, djup branschkunskap och ett starkt nätverk identifierar vi snabbt kandidater som passar din organisation. Med vår gedigna erfarenhet och evidensbaserade metodik garanterar vi en träffsäker matchning - varje gång.
Rätt erfarenhet. Rätt kompetens. Rätt person - Rätt enkelt om du frågar oss.Så ansöker du
Låter de intressant? Ansök redan nu. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare; Caroline Ericsson på caroline.ericsson@agigo.se
eller på 076-000 63 81. Ersättning
