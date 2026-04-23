Ekonomiassistent
Vill du ha en bred ekonomroll i ett mindre bolag där du ser helheten och samtidigt får tryggheten av att tillhöra en stor koncern? Då är det här för dig! Hos Aspen får du arbeta nära produktionen och bli en nyckelperson i ekonomifunktionen. Här finns både stabila, återkommande uppgifter och utrymme att utveckla arbetssätt, rutiner och digitalisering.
Det här kommer du att göraI den här rollen har du ett tydligt ansvar för leverantörsreskontran. Du hanterar leverantörsfakturor från start till mål, med arbetsuppgifter såsom kontering, utskick av fakturor i flöden, onboarding av leverantörer och genomförande av betalningar. Du arbetar i stort sett dagligen i Excel och behöver vara van vid att arbeta i etablerade modeller, samt kunna bygga egna filer när behov uppstår. Arbetet sker i ett större affärssystem, Dynamics 365 FO, där du blir super user. Du är en viktig del i att få fakturaflöden och rutiner att fungera smidigt. Utöver reskontran ingår även mer avancerade uppgifter inom redovisning och regelefterlevnad. Du arbetar med periodisering av kostnader och avstämningar i samband med bokslut. För att lyckas i rollen behöver du ha en bred förståelse för vad ett bokslut innebär, så att du kan identifiera avvikelser och fel. I rollen ingår även redovisning av punktskatter i Norden. Detta sker i samarbete med externa byråer i Finland och Norge samt innefattar delar kopplade till regelefterlevnad (compliance). Vi är ett bolag som präglas av samarbete, där du får möjlighet att vara flexibel och stötta teamet där det behövs. Rollen är social med många kontaktytor. Du har nära samarbete med både inköp, chefer i verksamheten samt externa leverantörer vid exempelvis fakturajusteringar. Du blir en del av ekonomifunktionen och arbetar nära ett team på fem personer där samarbetet är centralt. Du rapporterar till Karin Johansson, Finance Manager, och tjänsten är placerad i Hindås med goda förbindelser till både Göteborg och Borås.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
Erfarenhet av att arbeta självständigt med leverantörsreskontra och leverantörsfakturor, inklusive kontering, flöden och betalningar.
God Excelvana med erfarenhet av att arbeta i modeller, samt förmåga att skapa egna filer utifrån behov.
Erfarenhet av att arbeta i större affärssystem (hos oss används Dynamics 365 FO).
Grundläggande förståelse för bokslutsarbete, periodiseringar och avstämningar.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, då du har externa kontaktytor och samarbeten.
Du är:
Strukturerad och bra på att prioritera, du får saker att bli gjorda och tar ansvar för dina åtaganden.
Analytisk och lösningsorienterad och tycker om att förbättra processer för att hitta mer effektiva arbetssätt.
Kommunikativ och relationsskapande, med lätt för att samarbeta med många olika personer i verksamheten.
Nyfiken med ett tydligt eget driv och självledarskap.
En lagspelare som bidrar till ett gott samarbete, både internt och externt.
Vad vi erbjuder digLantmännen Aspen är en svensk världsledande producent av specialanpassade drivmedel. Varumärket Aspen erbjuder miljöanpassade bränslen för bensindrivna småmotorer inom allt från trädgårds- och skogsarbete, till båtliv och motorsport. Även Agro Oil, en stor leverantör av smörjmedel till proffsmarknaden med varumärket Agrol, ingår i Aspen. Lantmännen är en stor internationell koncern och har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain! Låter det intressant?Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 20/5. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen. Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Julia Labbart på julia.labbart@lantmannen.com
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
Lantmännen Aspen är en svensk världsledande producent av specialanpassade drivmedel. Varumärket Aspen erbjuder miljöanpassade bränslen för bensindrivna småmotorer inom allt från trädgårds- och skogsarbete, till båtliv och motorsport. Även Agro Oil, en stor leverantör av smörjmedel till proffsmarknaden med varumärket Agrol, ingår i Aspen, samt specialbränsletillverkarna Marline i Frankrike och Coryton i England. Aspens huvudkontor i Hindås utanför Göteborg rymmer såväl forskning och utveckling som produktion, distribution, marknadsföring och försäljning. Aspen har cirka 175 anställda och finns representerade i ett 30-tal länder.
