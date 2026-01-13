Ekonomiassistent
Visste du att Sveriges största varv för fartygsreparation och ombyggnad finns i Landskrona? Här kommer fartyg från hela världen för att få ta del av vårt förstklassiga arbete, och du kan bli en viktig del av vår projektbaserade leverans.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team på cirka 100 medarbetare och vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på problemlösning och hög servicenivå. Din roll blir central i vår verksamhet, där din noggrannhet och känsla för siffror gör skillnad på sista raden.
Nu söker vi en Ekonomiassistent!
Hos oss har du bra anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter och världens bästa, och från hela världen, arbetskamrater!
Vad gör en Ekonomiassistent hos oss?
I rollen som Ekonomiassistent...
ingår du i en liten ekonomiavdelning där alla hjälps åt och arbetsklimatet är glatt och entusiastiskt. Tillsammans skapar vi värde i projektresultatet genom att säkerställa finansiell kontroll i projektteamet. I rollen som ekonomiassistent är du en viktig del av teamet och dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leverantörsreskontra
Löpande bokföring
Avstämning av balanskonton
Betalningshantering
Tidrapporter
Utläggshantering
För att trivas och lyckas i rollen...
är dina personliga egenskaper helt avgörande! Du är proaktiv och flexibel, med en positiv "can do" attityd samt väldigt "serviceminded". Vi är en internationell arbetsplats där vi möts trots olikheter och du inspireras av att möta olika kulturer. Sist men inte minst är du noggrann med siffror, analyserar kritiskt, tar ansvar för att allt arbete blir korrekt utfört och blir klart i tid.
För att söka rollen krävs...
Några års erfarenhet av ekonomiarbete som ekonomiassistent.
Att du har mycket god system vana och lätt tar dig runt i Microsoft Office
Du är flytande i svenska och har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
Har du erfarenhet från Visma Business är det meriterande.
Vi erbjuder dig...
ett omväxlande arbete, med korta beslutsvägar, i en internationellt spännande bransch och i en lättsam, inspirerande miljö som är under tillväxt. Företaget består av en härlig mix av människor från hela världen som är ytterst kompetenta inom sina specialist områden. Hos oss är alla lika viktiga och mycket värda. Vi hjälps åt och bidrar till att Oresund DryDocks är en spännande och utvecklande arbetsplats.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Tröskeln kan upplevas hög för att ta sig in i vår tekniska och speciella värld men när det är gjort kommer du att älska ditt arbete. Du kommer att kunna påverka ditt arbete i både stort och smått. Varje dag står vi inför nya möjligheter och utmaningar.
För att vara lyckosam i rollen måste du vara på plats på varvet och vi förväntar oss att du är här för att stödja och skapa förtroende bland dina kollegor.
Läs gärna mer om oss här: www.oddab.eu
Skicka din ansökan redan idag!
Är du intresserad...
är du varmt välkommen att skicka ditt CV till rekryterings ansvarig, alternativt ladda upp ditt CV via vår LinkedIn URL.
Urval sker löpande.
Vid frågor vänligen kontakta rekryterings ansvarig Jonas Bessing på jbe@oddab.eu
Lokalisering: Landskrona
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oresund Drydocks AB
(org.nr 556623-5072) Arbetsplats
Oresund DryDocks AB Jobbnummer
9681888