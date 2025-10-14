ekonomiassistent
Randstad AB / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2025-10-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Engagerad ekonomiassistent till innovativt techbolag i Uppsala
Brinner du för siffror och vill arbeta i en snabbrörlig och internationell miljö? För vår kunds räkning, ett ledande SaaS-bolag (Software as a Service) som förenklar digital handel för välkända varumärken inom sport- och modeindustrin, söker vi nu en driven ekonomiassistent. Du kommer att bli en nyckelperson på ekonomiavdelningen hos ett företag i stark tillväxt, med moderna lokaler i hjärtat av Uppsala.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Urval och intervjuer sker löpande och rollen kan komma tillsättas tidigare. Vi på Randstad Finance är otroligt stolta över vårt team av ekonomer som varje dag bidrar med sin spetskompetens och engagemang ute hos våra kunder. Ekonomi är en viktig funktion som ibland utmanar oss men också utvecklar och banar väg framåt. Det är just därför vi tycker ekonomi är roligt. Just nu söker vi dig som vill vara med och bidra till vårt team med din kompetens, erfarenhet men också med din personlighet och engagemang för branschen. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig fast månadslön, semester, pensionsavsättning, försäkringar, förmåner och hela tryggheten i kollektivavtalade villkor. Din konsultchef finns alltid nära till hands och kommer att stötta dig i ditt uppdrag.
Du ansöker på www.randstad.se
senast 2025-10-30. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta konsultchef Hanna Bahrami, hanna.bahrami@randstad.se
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Rollen är initialt ett konsultuppdrag på 100%. Då kunden ser på detta långsiktigt och om alla parter är överens finns det möjlighet att bli anställd av kunden och gå över till en tillsvidareanställning.
Start november 2025
Ej hybrid, rollen utgår från kontoret som ligger centralt i Uppsala.
Ansvarsområden
Fakturering
Kundreskontra
Collections
Kundkontakt
Betalningar
Påminnelser Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är noggrann, strukturerad och som trivs med att ha många kontaktytor. Du är en problemlösare som inte tvekar att lyfta luren för att reda ut ett ärende och du förstår vikten av att bygga och vårda goda kundrelationer.
Service-minded eftersom det kommer vara en hel del kundkontakt
Svenska och engelska flytande (de flesta av kunderna är internationella).
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i affärssystem och Excel
Erfarenhet av kravhantering och kundkontakt
En analytisk och lösningsorienterad inställningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9556885