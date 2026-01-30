Ekonomiassistent - Deltid
2026-01-30
Ekonomi & Administrationsassistent (deltid, distans) - 10 h/vecka
NRG söker nu en strukturerad och noggrann Ekonomi- & Administrationsassistent som vill stötta oss med löpande ekonomi och administration. Rollen är helt på distans och omfattar cirka 2 timmar per dag (10 timmar per vecka) - perfekt för dig som vill ha ett flexibelt upplägg och gillar ordning och reda.
Om rollen
I den här rollen blir du en viktig del av vårt dagliga flöde och hjälper till med att hålla struktur, tempo och kvalitet i våra administrativa processer. Du kommer arbeta nära ansvarig person och ha tydliga uppgifter där du får stort förtroende och mycket eget ansvar.
Du behöver vara trygg i administrativa rutiner och ha en grundläggande förståelse för moms och ekonomiska underlag.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
I ditt ansvarsområde kan exempelvis ingå att:
Hantera inkommande och utgående fakturor samt säkerställa att underlag är korrekta
Sammanställa och strukturera underlag till bokföring
Göra enklare avstämningar och uppföljning av kostnader/utlägg
Arbeta med momsrelaterade underlag och förstå vad som ska rapporteras/markeras korrekt
Uppdatera och hålla ordning i Excel, mappar och dokument
Stötta med övrig administration vid behov (t.ex. sammanställningar, uppföljning, koordinering)
Vi erbjuder dig
Ett flexibelt deltidsupplägg som fungerar att kombinera med annat
Distansarbete och tydlig planering kring uppgifter och deadlines
En roll med stort förtroende där du får bidra på riktigt
Möjlighet att växa med mer ansvar över tid om du villBakgrund
Erfarenhet (meriterande):
Tidigare erfarenhet av ekonomiassistent-/administrationsarbete
Vana av fakturahantering, underlag och enklare avstämningar
God vana av Excel
Grundläggande förståelse för moms och ekonomiska begreppDina personliga egenskaper
Du är självgående, noggrann och gillar struktur
Du är pålitlig och ser till att saker blir klara i tid
Du kommunicerar tydligt och trivs med att arbeta på distans
Du gillar administrativa uppgifter och har öga för detaljerÖvrig information
Omfattning: Deltid, ca 10 timmar/vecka (ca 2 timmar/dag)
Plats: Distans
Start: Så snart som möjligt / enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande - ansök gärna så snart som möjligt.
OM NRG
NRG är brand activation-byrån som tar ditt varumärke till nästa nivå. Vi är din självklara partner för effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Med fokus på sömlösa omnichannel-kampanjer, särskilt inom retail, ser vi till att ert varumärke når era kunder vid varje avgörande kontaktpunkt i deras köpresa - oavsett om det är i butiken, på bussen eller i soffan.
Med nästan 30 års erfarenhet vet vi vikten av att kombinera kreativitet, funktionalitet och effektivitet. Vår expertis inom både varumärkesbyggande och kommersiell strategi gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som stärker ditt varumärkes synlighet och levererar verkliga affärsresultat.
I en digital värld som ständigt förändras, där kvalitet och innovation är avgörande, hjälper vi dig att ligga steget före. Oavsett om du lanserar en ny kampanj, bygger långsiktig kundlojalitet eller förstärker ditt team med specialistkompetens, erbjuder vi verktygen och strategierna du behöver för att lyckas.
Din framgång är vår drivkraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7105088-1816722". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NRG Agency AB
(org.nr 556608-5642), https://career.nrgagency.com
Linnégatan 9 (visa karta
)
114 47 STOCKHOLM Arbetsplats
NRG Agency Jobbnummer
9714878