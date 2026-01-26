Ekonomiassistent - Är du redo att växa med oss?
NTG Logistics AB / Ekonomiassistentjobb / Hässleholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Hässleholm
2026-01-26
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NTG Logistics AB i Hässleholm
, Osby
, Borås
eller i hela Sverige
Vi växer så det knakar - och vi älskar det!
Hos NTG Logistics är förändring och utveckling en del av vardagen. Vi är ett sammansvetsat team som kavlar upp ärmarna, stöttar varandra och hittar smarta lösningar. Nu söker vi en ekonomiassistent som vill vara med på resan och växa tillsammans med oss.
Om NTG Logistics
NTG Logistics AB är ett tredjepartslogistikföretag med åtta stora lagerenheter i Skåne, Borås och Kungälv. Varje dag hanterar vi tusentals order åt våra kunder - allt från internationella koncerner till snabbväxande e-handlare. Med nästan 60 års erfarenhet bygger vi långsiktiga relationer genom lyhördhet, flexibilitet och närhet. Vår personal är vår viktigaste resurs, och vi tror starkt på utveckling, delaktighet och laganda.
Vi drömmer om en kollega som:
• Kavlar upp ärmarna och tar sig an både enklare bokföringsuppgifter och nya utmaningar
• Är nyfiken, lär sig snabbt och vill utvecklas
• Kommer med smarta idéer som förenklar våra processer
• Är lojal och pålitlig - särskilt när bokslutsveckan knackar på dörren
• Vill växa med oss och ta större ansvar över tidPubliceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Som ekonomiassistent hos oss blir du redan från start en viktig del av vår ekonomiavdelning. Du kommer att arbeta med både små och stora uppgifter - från fakturering och kundreskontra till avstämningar och stöd vid månadsbokslut. Beroende på din erfarenhet och ambition finns stora möjligheter att utvecklas och ta ett större ansvar i takt med att vi växer.
Dina arbetsuppgifter är bl.a.
• Hantering av leverantörs- och kundreskontra
• Löpande bokföring och registrering av verifikationer
• Stöd vid månads- och årsbokslut
• Momsrapportering och enklare skattehantering
• Kontakt med leverantörer och kunder
• Framtagning av ekonomiska rapporter
Vi söker dig som:
• Har relevant ekonomiutbildning, gärna på högskolenivå, eller motsvarande erfarenhet
• Har erfarenhet av arbete med ekonomi, redovisning och bokföring
• Är trygg i Excel och van vid olika system
• Behärskar svenska och engelska flytande
• Är prestigelös, initiativtagande och trivs i en miljö med högt tempo
Hos oss får du en arbetsplats med högt i tak, rak kommunikation och ett team som stöttar varandra. Möjligheten att växa är stor - frågan är, vill du ta den?
Skicka din ansökan till oss senast 2026-02-28.
Vi ser fram emot att höra din historia och varför du vill bli en del av vårt team!
Intervjuer kommer att göras löpande... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: rekrytering@ntglogistics.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NTG Logistics AB
(org.nr 559079-0399)
Norra Vägen 43 (visa karta
)
282 61 BJÄRNUM Kontakt
Head of Finance
Mattias Davidsson mda@ntglogistics.se 0451-775522 Jobbnummer
9705772