Ekonomiansvarig till LK Vision - Malmö
2026-03-06
LK Vision är ett rivningsföretag som erbjuder tjänster inom selektiv rivning, totalrivning, håltagning samt sanering. Våra ledord är rivning - miljö - omtanke. Vi är verksamma i Malmö med omnejd och våra kunder är stora och små företag samt kommunala och statliga verksamheter. Vi utför även uppdrag åt fastighetsförvaltare, fastighetsbolag och industrin. Vår gedigna maskinpark är högkvalitativ och modern och hjälper oss att utföra alla våra uppdrag på ett effektivt sätt. Vi ser alltid till att våra kunders önskemål och behov blir tillfredsställda och att vårt arbete alltid är det bästa från början till slut. Företaget omsätter ca 45 MSEK och har ca 20 anställda med huvudkontor i Malmö. Du kan läsa mer på www.lkvision.se
Är du en självgående Ekonom som gillar ordning och reda? Vill du bli del av ett trevligt gäng i ett stabilt och växande familjeföretag i Malmö? Då ska du se hit! LK Vision söker nu en Ekonomiansvarig med placering i Malmö. Rollen passar dig som har bred ekonomisk kompetens, några års erfarenhet och trivs i en omväxlande och självständig roll.
Som Ekonomiansvarig sköter du den löpande redovisningen fram till bokslut och är behjälplig vid bokslut. Vidare ansvarar du för löner, fakturering, moms och sociala avgifter samt diverse ekonomiadministration och övriga administrativa uppgifter.
Löpande bokföring
Fakturering
Löner
Behjälplig vid bokslut
Moms och sociala avgifter
Fungera som administrativt stöd Profil
Du har relevant utbildning inom ekonomi och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är prestigelös, analytisk och har förmåga att hantera olika administrativa uppgifter. Du har god datorvana och är flytande i svenska i tal och skrift.
Som person är du noggrann och strukturerad. Du är självgående men uppskattar också att samarbeta med kollegor. Du är positiv och lösningsorienterad med öga för detaljer. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Malmö.
I denna rekrytering samarbetar LK Vision med Standby Workteam. Vi arbetar med löpande urval och ber dig att söka så snart som möjligt. För mer information om tjänsten kontakta gärna Karin Dahlin, Standby Workteam på 0733-763 988.
Välkommen med din ansökan!
