Ekonomiadministratör till statlig myndighet
Adecco Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Östersund Visa alla ekonomiassistentjobb i Östersund
2025-11-06
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Vi söker en ekonomiadministratör till en statlig myndighet i Östersund. Som ekonomiaddministratör kommer du i huvudsak stötta i leverantörsreskontraprocessen men det kan även bli aktuellt att stötta i kundreskontraprocessen samt i inköpsprocessen. För att lyckas väl i rollen ser vi gärna att du har något eller flera års erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter.
Enheten består av 10 personer varav 6 personer arbetar i Östersund och i huvudsak är det en av dessa som arbetar med leverentörsreskontra, en annan med kundreskontra och en tredje med inköp.
Uppdragsperiod och omfattning:
Uppdraget som ekonomiadministratör är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt under november månad och beräknas pågå till och med mars-2026.
Det är angeläget att du kan arbeta samtliga vardagar under jul och nyårshelgen, detta med anledning av den ökade arbetsbelastningen under årsbokslutet. Arbetsorten kommer att vara Östersund och arbetet ska i första hand ske på kontoret (distans kan bli aktuellt om det fungerar med verksamhetens behov).
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande, sista ansökningsdag är 2025-11-10
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9592544