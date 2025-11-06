Ekonomiadministratör till statlig myndighet

2025-11-06


Om tjänsten
Vi söker en ekonomiadministratör till en statlig myndighet i Östersund. Som ekonomiaddministratör kommer du i huvudsak stötta i leverantörsreskontraprocessen men det kan även bli aktuellt att stötta i kundreskontraprocessen samt i inköpsprocessen. För att lyckas väl i rollen ser vi gärna att du har något eller flera års erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter.

Enheten består av 10 personer varav 6 personer arbetar i Östersund och i huvudsak är det en av dessa som arbetar med leverentörsreskontra, en annan med kundreskontra och en tredje med inköp.

Uppdragsperiod och omfattning:
Uppdraget som ekonomiadministratör är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt under november månad och beräknas pågå till och med mars-2026.

Det är angeläget att du kan arbeta samtliga vardagar under jul och nyårshelgen, detta med anledning av den ökade arbetsbelastningen under årsbokslutet. Arbetsorten kommer att vara Östersund och arbetet ska i första hand ske på kontoret (distans kan bli aktuellt om det fungerar med verksamhetens behov).

Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.

För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.

För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande, sista ansökningsdag är 2025-11-10

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist
Anki.Arnquist@adecco.se

