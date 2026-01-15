Ekonomiadministratör till Sortera i Göteborg!
Ekonomiadministratör till Sortera i Göteborg sökes!
Vill du arbeta i ett spännande och utvecklande företag där du får möjlighet att göra skillnad varje dag? Vi söker nu en driven ekonomiadministratör till ett tight och engagerat team på 6 personer. Rollen är ett vikariat på 12 månader med möjlighet till tillsvidareanställning om du blir stjärnan vi tror att du kan bli. Är detta din nya möjlighet? Ansök redan idag - vi tillämpar löpande urval!
Information om tjänsten:
Professionals Nord söker för kunds räkning en Ekonomiadministratör. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning, vilket innebär att du blir anställd av Professionals Nord men arbetar hos Sortera Materials. Du blir en del av ett team på 6 ekonomiadministratörer som ansvarar för olika divisioner. Ni sitter tillsammans i ett öppet landskap och stöttar varandra dagligen - här värderas samarbete och gemenskap högt. Arbetsplatsen är på kontoret varje dag, då Sortera ser värdet av att skapa kultur på plats tillsammans. Vi tar bakgrundskontroll i rekryteringsprocessen. Rollen kräver goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Du erbjuds
Ett tight team där samarbetet är i fokus och man alltid ställer upp för varandra
En möjlighet att utvecklas inom ekonomi och projekthantering
En spännande roll i ett företag med högt tempo och korta beslutsvägar
Vikariat på 12 månader med möjlighet till fast anställning Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Hantera kundfakturering
Arbeta med Leverantörsfakturor
Läsa in och sammanställa statistik i affärssystem
Supportera projektledare med administration och projekthantering
Proaktivt arbeta för att administrationen stödjer verksamheten
Effektivisera och strukturera administrativa processer
Följa upp projekt i månadsbokslut och sammanställa projektlistor
Ta fram upplupna kostnader och tillkommande intäkter i månadsbokslut
Ge kundsupport via info-mail och växel
Vi söker dig som:
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi-området
Har erfarenhet av Excel och administrativa ekonomiflöden
Är problemlösande, strukturerad och flexibel
Är kommunikativ, samarbetande och hjälpsam
Meriterande: erfarenhet av projektekonomi, entreprenad eller bygg
Meriterande: att ha arbetat med projekthanteringssystem
Start: Så snart som möjligtOmfattning: Heltid, vikariat 12 månader
