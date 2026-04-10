Ekonomiadministratör
2026-04-10
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Ekonomiadministratör
Sociologiska institutionen söker en ekonomiadministratör för ekonomiadministrativt arbete på institutions- och projektnivå. Inom ramen för det administrativa samarbetet mellan institutionerna sociologi, pedagogik och psykologi kommer du även att utföra ekonomiadministrativt arbete för Institutionen för psykologi. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Du kommer att ingå i ett administrativt samarbete mellan institutionerna sociologi, pedagogik och psykologi. Du har din arbetsplats på Sociologiska institutionen och kommer att arbeta med kollegor såväl inom den egna institutionen som inom samarbetets stödverksamhet rörande ekonomifrågor. Vi erbjuder ett arbete i en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till egen kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör arbetar du med löpande ekonomihantering i våra ekonomi- och personaladministrativa system Raindance, Retendo och Pass/Primula. Det innefattar hantering av kund- och leverantörsfakturor, att granska reseräkningar och utlägg, informera om gällande regelverk samt att arbeta med anläggningsregister och inventera anläggningar. Rollen innefattar även att bistå med underlag i budget- och prognosarbete och att upprätta fullkostnadskalkyler. Andra administrativa uppgifter kan förekomma.
Arbetet sker i nära samarbete med ekonomerna på respektive institution och du ger även stöd och service till ledning och övriga medarbetare. Arbetsinnehållet kan förändras över tid.
I arbetsuppgifterna ingår också att medverka till ett gott arbetsklimat genom att samverka med andra medarbetare inom respektive institution likväl som med kollegorna inom det administrativa samarbetet och vid Umeå universitet. Att upprätthålla och utveckla goda arbetsrutiner samt att bidra till planering och utveckling av verksamheten och den egna kompetensen ingår också.Kompetenser
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning inom ekonomi, samt erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete. Det är meriterande om du har högskoleutbildning inom ekonomi. Ett gott ordningssinne, noggrannhet och förmåga att arbeta strukturerat och planera det egna arbetet självständigt är nödvändiga egenskaper för anställningen. För att trivas med rollen bör du vara flexibel med ett serviceinriktat förhållningssätt. Vidare krävs goda kunskaper i framför allt Excel och för anställningen relevanta M365-verktyg.
Vi är en internationell miljö vilket gör att du behöver kunna samarbeta och kommunicera på både svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.Så ansöker du
I denna rekrytering önskar vi inte att du skickar ett personligt brev. Vi ber dig istället bifoga ditt CV samt svara på ett antal frågor.
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 2026-05-03.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av administrativ chef för de tre institutionerna, Johanna Olsson, johanna.olsson@umu.se
eller på telefon 090-786 74 91.
Varmt välkommen med din ansökan!
Här kan du läsa mer om de aktuella institutionerna:
Sociologiska institutionen: https://www.umu.se/sociologiska-institutionen/
Institutionen för psykologi: https://www.umu.se/institutionen-for-psykologi/
Pedagogiska institutionen: https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
