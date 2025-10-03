Ekonomiadministratör
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ekonomi- och personalavdelningen inom Språk- och litteraturcentrum erbjuder kvalificerat stöd till institutionens anställda.
Avdelningen består av 10 personer: varav 4 ekonomer, 3 ekonomiadministratörer, 1 HR samordnare, 1 HT administratör samt den administrativa chefen. Avdelningens uppdrag är att stödja institutionens verksamhet genom kvalificerat administrativt stöd och rådgivning, baserat på god kännedom om gällande regelverk och verksamhetens behov.
Vi söker nu en ny ekonomiadministratör för att förstärka vår engagerade grupp.
Vid avdelningen arbetar vi kontinuerligt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, delaktighet och utveckling för alla medarbetare.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I din roll som ekonomiadministratör kommer du att arbeta med löpande ekonomihantering samt övrig administration.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
- Fakturahantering och internfakturor
- Utredningskonto och bokföring
- Utlägg och reseräkningar
- Diarieföring
Du kommer att arbeta inom flera administrativa system:
- Raindance - universitets ekonomisystem
- Lupin - universitets fakturasystem
- Primula - universitets lönesystem
- W3D3
Arbetet innebär kontakter med lärare och forskare samt samarbete med övriga medarbetare inom avdelningen och kansli HT.
Arbetet innebär kontakter med lärare och forskare samt samarbete med övriga medarbetare inom avdelningen och kansli HT.

Även andra administrativa uppgifter kan ingå. En viss förändring av arbetsuppgifter sker kontinuerligt för att anpassa till verksamhetens behov.
Krav för anställningen är:
• Flerårig erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete
- Erfarenhet och förmåga att arbeta med digitala administrativa system
- God kommunikativ och pedagogisk förmåga när du förklarar för icke-ekonomer.
- Hög känsla för service och ett flexibelt arbetssätt
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete inom universitets- och högskolesektorn
- Kännedom om rutiner inom HT-fakulteterna
Hänsyn kommer att tas till hur den sökanden genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det ekonomiadministrativa arbetet inom avdelningen. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi vill att du ska vara serviceinriktad, strukturerad, noggrann samt ha god samarbetsförmåga.
Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning under 11 månader med omfattningen 50 procent med tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2026-10-31. Intervjuer kommer att genomföras i våra lokaler i Lund, preliminär under vecka 43. För eventuella frågor om anställningen kontakta administrativ chef Pia Nivala https://www.sol.lu.se/person/PiaNivala
Så här söker du:
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)"
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Språk- och litteraturcentrum
Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.
