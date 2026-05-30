Ekonom till Ozoneair
2026-05-30
Vill du arbeta i en nyckelroll där din ekonomiska känsla gör riktig skillnad? Vill du dessutom vara en del av ett innovativt och snabbväxande företag med stark gemenskap och oslagbara förmåner? Då har du hittat rätt!
Idag består vår ekonomiavdelning av ett tajt team på två personer. I takt med att vi växer planerar vi att på sikt flytta hem mer av det arbete som i dagsläget hanteras av vår externa redovisningsbyrå – och det är precis därför vi nu behöver stärka upp teamet med ytterligare en stjärna!
Som ekonom hos oss får du en varierad och affärsnära vardag. Du slipper fastna i monotona hjulspår – här får du ta ett stort eget ansvar för våra ekonomiska flöden, vara med och påverka och växa in i rollen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande redovisning: Hantering av kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring och avstämningar.
Bokslut & Rapportering: Vara delaktig och stöttande i arbetet med månads- och årsbokslut.
Analys & Utveckling: Följa upp nyckeltal (KPI:er) och proaktivt hjälpa till att optimera våra finansiella processer.
Samarbete: Vara ett tryggt och stöttande ekonomiskt bollplank för dina kollegor på andra avdelningar.
Vad vi erbjuder dig
Vi tror att du gör ditt allra bästa jobb när du mår bra, känner dig uppskattad och har en riktigt bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du:
Oslagbara arbetstider: Du arbetar måndag till fredag 08:00–17:00, och vissa dagar har du förmånen att flexa ut redan klockan 16:00. Du slipper helt kvällar, helger och förväntningar på övertid (även under bokslutsperioder!).
Privat sjukvårdsförsäkring: Din hälsa är viktigast för oss, därför ingår detta från din allra första arbetsdag.
Goda utvecklingsmöjligheter: Vi växer snabbt och för rätt person finns det stora möjligheter att göra intern karriär, exempelvis mot en controller-roll på sikt.
Vem är du?
För att lyckas och trivas hos oss lägger vi störst vikt vid ditt inre driv, din vilja att lära och din personlighet. Du trivs i en miljö där det händer mycket och gillar känslan när debet och kredit balanserar perfekt.
Vi hoppas att du:
Har en analytisk ådra, är strukturerad och gillar ordning och reda.
Är en prestigelös och positiv lagspelare som har lätt för att samarbeta.
Har god system- och datorvana (extra plus om du känner dig trygg i Excel).
Kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift.
Har du en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller tidigare erfarenhet av liknande uppgifter? Jättekul, det är ett stort plus! Men det är inget absolut krav – det viktigaste är att du har rätt inställning. Vi ser till att du får all den introduktion och stöttning du behöver för att bli trygg i din nya roll.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte – skicka in din ansökan direkt på https://ozoneair-ats.onrender.com/jobs.html?job=ekonom
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ozoneair AB
(org.nr 559134-6480)
Bergvikskurvan 5 (visa karta
)
973 31 LULEÅ Jobbnummer
9937786