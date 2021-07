Ekonom till Omsorgskontoret - Södertälje kommun - Företagsekonomjobb i Södertälje

Prenumerera på nya jobb hos Södertälje kommun

Södertälje kommun / Företagsekonomjobb / Södertälje2021-07-06En dag på jobbetSom ekonom för Omsorgskontoret arbetar du tillsammans med dina kollegor inom enheten ekonomi och IT för att stödja verksamhetschefer med att ständigt förbättra vår ekonomistyrning, resultatuppföljning samt förbättra och utveckla analyser av olika verksamheter. Du kommer även genomföra och delta i utredningsarbete liksom viss ärendeberedning. Internkonsultativt stöd till chefer inom verksamheterna är en stor del av arbetet.Tjänsten som ekonom är inriktad mot ekonomi- och verksamhetsstyrning, budgetarbete samt uppföljning av ekonomi och verksamhet. Vidare deltar du även i projekt kring analyser av ekonomi och verksamhet tillsammans med verksamhetscontrollern och andra medarbetare på staben.I arbetsuppgifterna ingår bland annat:Månadsvisa periodiseringar och säkerställande av rättvisande resultat.Stöd till enhetschefer och utbildningar i ekonomisystemet.Ekonomiska utredningar och analyser av verksamheten.Använda ekonomiadministrativa system för budgetering och uppföljning av verksamheten.Utveckla nya och förbättra befintliga processer.Bearbeta riktlinjer för hur enhetsbudgeterna ska utformas och tillsammans med verksamhetscontroller lägga upp tidsplaner och göra en totalbudget utifrån delbudgetar.Förse områdeschefer, ekonomichef och verksamhetscontroller med nödvändig ekonomisk information för styrning och uppföljning samt stödja utveckling av budget- och uppföljningssystem.Vem är du?Krav:Du har examen med ekonomisk inriktning från universitet eller högskola.Du har erfarenhet av arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning samt budget- och uppföljningsprocessen.Du har även erfarenhet av att medverka i projekt och arbetsgrupper.Du har ett strategiskt förhållningssätt, en god analytisk förmåga, kan se samband och konsekvenser samt driva och utveckla rutiner och processer.Rollen ställer krav på din förmåga till helhetssyn.Du har även en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.Meriterande:Erfarenhet av ekonomiarbete inom kommunal verksamhet.Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso/ERPErfarenhet i verksamhetssystemet Combine eller Phoniro.Personliga egenskaper:Du ska ha lätt för att samarbeta, vara serviceinriktad och ha en god pedagogisk förmåga.Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.Mångfald är en styrka, därför eftersträvar vi sökande med olika etnicitet, kön och ålder.Vi erbjuder dig:Ett utvecklande uppdrag i en dynamisk organisation.Friskvårdsbidrag.Flexibel arbetstid, i form av årsarbetstid, vilket innebär att du kan styra över din egen arbetstid i samarbete med din chef och arbetsgrupp.Möjlighet att växla in din semesterersättning till extra lediga dagar.Välkommen till oss!På Omsorgskontorets stab i Södertälje kommun jobbar ett fyrtiotal personer med att ge stöd till chefer och medarbetare inom äldreomsorgsnämndens och omsorgsnämndens samtliga verksamheter. Vi sitter i stadshusets moderna lokaler nära centrum och kommunikationer. På enheten ekonomi och IT finns 11 medarbetare som tillsammans arbetar för att stödja verksamheterna att hantera dagens och framtidens utmaningar. Rekrytering kommer att ske löpande. Välkommen med din ansökan!Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid2021-07-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-02Södertälje kommun5848368