Ekonom till kund i Umeå!
2026-02-26
Vi söker nu dig som har tidigare erfarenhet som redovisningsekonom som vill jobba inom redovisning och projektekonomi. Låter det intressant? Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du huvudsakligen att arbeta med ekonomihantering kopplad till projektverksamhet. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat framtagande av kalkyler, upprättande och uppföljning av projektbudgetar, fakturering samt löpande ekonomisk uppföljning och analys.
Rollen är med start omgående till och med maj, med chans till förlängning.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av kvalificerat redovisnings-och controllerarbete
• Har dokumenterad erfarenhet av projektekonomi
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska
• Är tillgänglig omgående
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
