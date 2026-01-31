Ekonom som vill göra skillnad!
2026-01-31
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen handlägger delar av socialtjänstens verksamheter och är organiserad i två verksamhetsområden bestående av Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Arbetsmarknad, Försörjningsstöd och Etablering (AFE). Till verksamheternas stöd finns en stab som servar verksamheterna med ekonomi, administration, IT, kommunikation samt i kvalitets- och utvecklingsfrågor.
Tjänsten är organisatoriskt placerad i den förvaltningsövergripande enheten för kvalitet och utveckling.
Vill du bli ett viktigt stöd till chefer inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i arbetet med ekonomi och uppföljning?
Vi söker en engagerad och intresserad ekonom som vill bidra till att utveckla Social- och arbetsmarknadsförvaltningen genom kvalificerat ekonomiskt arbete och nära samverkan med förvaltningens chefer och kollegor inom kvalitets- och utvecklingsenheten.
Förutom den stödjande rollen till cheferna ingår även arbete med budget, prognoser, redovisning och bokslut i uppdraget. Du bidrar till utveckling av förvaltningens ekonomiprocesser, arbetssätt och rutiner. Hantering av statsbidrag samt olika typer av ekonomiska utredningar och uppföljningar ingår i uppdraget.
Förvaltningen arbetar med analys och uppföljning av resultat och planering för att resurser ska användas där de bäst behövs. Som ekonom bidrar du med analys och ekonomistyrning i riktning mot förvaltningens verksamhetsmål.
Du kommer också att medverka i olika former av samverkan och utvecklingsinitiativ både inom förvaltningen och i nätverk över staden. Vi är i en spännande omställning där vi utvecklar förvaltningen utifrån Socialtjänstlagen som trädde i kraft 2025.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör ha erfarenhet av självständigt arbete med budget, uppföljning och bokslut i offentlig verksamhet. Goda kunskaper i Office365 är ett krav och erfarenhet från Unit4 ERP, Hypergene respektive Proceedo är meriterande. Har du tidigare erfarenhet från arbete inom socialförvaltning är det meriterande men inget krav.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är analytisk, ansvarskännande och strukturerad. Du har förmåga att arbeta självständigt inom ramen för ditt uppdrag men även förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du ska gilla att arbeta utvecklingsorienterat och ha intresse för att bidra till förbättringar.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
