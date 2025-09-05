Ekonom sökes till Göteborg!
Är du en kommunikativ person med ett öga för detaljer och har ett stort intresse för redovisning och projektverksamhet? Vill du vara med och bidra till förvaltningens utvecklingsarbete inom projektredovisning? I rollen som ekonom inom projektverksamhet ute hos vår offentliga kund får du chansen att göra just det!
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ekonom till vår offentliga kunds ekonomiavdelning med inriktning på förvaltningens investerings- och projektverksamhet. Tjänsten innefattar att bland annat ha ansvar för:
* Uppläggning och kodning av projektnummer i ekonomisystemet
* Koda förutsättningar för tidsrapportering
* Kodning av förkonteringsuppgifter till leverantörskontra
* Upplägg av arbetsordrar för förvaltningens driftsorganisation
* Aktivering av investeringsprojekt
* Bokföra kapitalkostnader
* Avsluta projektnummer i ekonomisystemet
* Ombokning av ekonomiska transaktioner
* Delaktig och behjälplig vid bokslut.
Utöver dessa arbetsuppgifter kan rollen även innebära ett aktivt deltagande i förvaltningens processer kring uppstart och avslut av investeringsprojekt. Du blir en del av ett kompetent team bestående av ekonomer som har många års erfarenhet av investering och projektekonomi. Teamet har ett tätt samarbete med förvaltningens ekonomichef och redovisningschef.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är detaljfokuserad, strukturerad och har förmågan att planera, organisera och slutföra arbetsuppgifter. Vidare är du en lagspelare, kommunikativ och trivs med att arbeta med flera olika slags arbetsuppgifter. Du uppskattar att arbeta självständigt och i grupp.
Vi söker dig som uppfyller;
* Har en högskole- eller yrkesutbildning inom redovisning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* Har erfarenhet av att arbeta som ekonom och har goda kunskaper i Excel
* Har erfarenhet av att arbeta självständigt göra analyser och bedömningar
* Har erfarenhet från kommunal verksamhet.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att jobba inom anläggnings- eller infrastrukturbranschen och har tidigare arbetat med ekonomisystemen IFS och Unit 4 ERP (Agresso).
Du erbjuds
Du kommer att vara anställd i Jureks uthyrningsverksamhet och vara stationerad ute hos vår kund i Göteborg. Startdatum: omgående tom 6 månader framöver. Omfattningen är 100 %. Arbetet utförs på plats hos kunden. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Elvira Björebäck på Elvira.bjoreback@jurek.se
. Välkommen med din ansökan redan idag på www.jurek.se.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Om verksamheten
Jurek Recruitment & Consulting erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration. Ersättning
