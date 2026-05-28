Ekonom
Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi / Företagsekonomjobb / Uppsala Visa alla företagsekonomjobb i Uppsala
2026-05-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi i Uppsala
Vill du arbeta med ekonomi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som ekonom på Uppsala universitet.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi. Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 50 doktorander. En viktig del av den bioinformatiska miljön vid ICM utgörs av National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS), en nationell forskningsinfrastruktur som erbjuder expertstöd, analysresurser och avancerad utbildning inom bioinformatik. NBIS har ICM som värdinstitution. NBIS är bioinformatikplattformen vid SciLifeLab och fungerar även som svensk nod i den europeiska infrastrukturen ELIXIR. Läs mer om institutionens verksamhet på https://icm.uu.se
och om NBIS på https://nbis.se.
Vi söker nu en ekonom som blir en del av ICM:s administrativa verksamhet som i dagsläget består av 10 anställda. I rollen ansvarar du självständigt för ekonomiarbetet inom ett eller flera av institutionens forskningsprogram samt för delar av ekonomiarbetet inom den nationella forskningsinfrastrukturen NBIS. Tillsammans med institutionens övriga ekonomer bidrar du till det övergripande ekonomiarbetet och till att säkerställa ett kvalificerat och verksamhetsnära ekonomiskt stöd.
Arbetsuppgifter
Som ekonom vid ICM arbetar du med löpande ekonomifrågor och ansvarar för både kvalificerade och rutinmässiga uppgifter inom ekonomiområdet. I rollen ingår bland annat boksluts- och redovisningskontroller, framtagande av ekonomiska beslutsunderlag samt handläggning, uppföljning och avslut av interna och externa projekt. Du ansvarar självständigt för budget, bokslut samt löpande uppföljning och analys och ger ekonomiskt stöd till forskargruppsledare och finansiärer. Viss hantering av anläggningar samt kund- och leverantörsfakturor ingår i arbetsuppgifterna.
Institutionen har flera framgångsrika forskargrupper med stora externa anslag, inklusive från EU, vilket innebär att arbetet ofta präglas av komplexa och utvecklande ekonomiska frågeställningar. Arbetet sker i nära samarbete med programansvariga professorer, forskare och institutionens stödfunktioner, samt övriga ekonomer och administrativ personal.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som:
Har minst en akademisk kandidatexamen inom företagsekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Har dokumenterad erfarenhet av arbete med ekonomifrågor i linje med de arbetsuppgifter som beskrivs ovan
Har erfarenhet av arbete i ekonomisystem, exempelvis Raindance
Har erfarenhet av arbete i löneadministrativa system, exempelvis Primula
Har mycket goda kunskaper i Excel samt god datorvana och erfarenhet av vanliga kontorsprogram för text och presentation, till exempel Word och PowerPoint
Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift, då arbetet sker i en internationell miljö
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, kommunikativ och har ett professionellt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du trivs i en roll med många kontakter och har lätt för att samarbeta med både forskare och administrativa kollegor. Samtidigt är du självgående, ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera, prioritera och anpassa ditt arbete efter verksamhetens behov. Du bidrar med engagemang, flexibilitet och ett genuint intresse för att stödja forskning och utbildning genom kvalificerat ekonomiarbete.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av ekonomi inom statlig verksamhet, särskilt inom universitet eller högskola
Erfarenhet av projektredovisning
Erfarenhet av handläggning av EU-projekt eller liknande uppdrag
Erfarenhet av arbete i systemen Prisma och EU Participant Portal
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Bengt Persson, 018-471 4422, bengt.persson@icm.uu.se
, ekonomisamordnare Ali Elfadil, 018-471 4600, ali.elfadil@icm.uu.se
, eller Jessica Lindberg, 018-471 4845, jessica.lindberg@icm.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 28 maj 2026, UFV-PA 2026/1428.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 596 (visa karta
)
751 24 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi Jobbnummer
9934702