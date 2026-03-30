Ekonom
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Tjänsten som ekonom är centralt placerad på ekonomi och utvecklingsenheten som är en del av staben. I enhetens uppdrag ingår förutom ekonomi och upphandling även ett övergripande ansvar för kommunensstrategiska verksamhetsutveckling, trygg- och folkhälsa, IT- och digitalisering samt krisberedskapssamordning. Enheten består idag av 14 stycken medarbetare och rapporterar direkt till kommunstyrelseförvaltningen.
Ditt uppdrag
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att ge stöd åt våra verksamheter. Du kommer att arbeta med att ta fram budgetunderlag, göra löpande uppföljningar och prognoser, samt ta fram underlag till delår- och årsbokslut för de enheter du arbetar mot. Du är ett stöd till chefer i frågor gällande ekonomiska analyser och utveckling, och du förväntas även kunna hålla i presentationer. I arbetet ingår även visst redovisningsarbete och förekommande rutiner på ett centralt ekonomikontor. Arbetet innebär till stor del service till kommunens verksamheter och du jobbar aktivt för att stödja ekonomer och chefer i deras uppdragKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi och redovisning. Du har några års arbetslivserfarenhet i en roll som ekonom inom redovisning. Dessutom har du en vilja att bredda dina kunskaper.
Meriterande
Det är en fördel om du har erfarenhet av ekonomiarbete i en politisk styrd organisation, gärna inom kommunal verksamhet.Dina personliga egenskaper
Du är nytänkande, analytisk och vill driva utvecklingsarbete. Du är också pedagogisk och har lätt för att ha en god dialog samt har en god förmåga att kommunicera i både tal och skrift med ekonomer, chefer och icke-ekonomer. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, samt visar gott omdöme vid agerande och beslut. Vi ser gärna att du har ett stort samhällsintresse och vill vara med och påverka.Övrig information
Våra medarbetare har 2000 kr/år i friskvårdsbidrag och möjligheten till semesterväxling. Urval och kontakt kan ske löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med dina ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs kommun
829 50 BERGSJÖ Arbetsplats
Bergsjö Kontakt
Ekonomichef
Stina Lundin +46722197063
