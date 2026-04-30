EHS-ingenjör
2026-04-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren EHS-ingenjör som konsult till vår kund inom medicinteknik i Solna med merparten av arbetstiden på kontoret, för att stödja verksamheten i EMEA-regionen med fokus på fältservice och tillverkning. Uppdraget innebär nära samarbete med lokala team, regional ledning och globala EHS-funktioner för att säkerställa efterlevnad, minska risker och driva kontinuerlig förbättring.
Ansvarsområden
Konsulten förväntas ansvara för och leverera inom följande områden:
Operativt EHS-stöd till fältserviceorganisation och tillverkning: riskbedömningar, processutveckling, arbetsmiljöfrågor i kundmiljöer.
EHS-ledning inom EMEA: säkerställa efterlevnad av lokala lagkrav, samordna initiativ och bästa praxis mellan länder och funktioner, rapportering och analys.
ISO-ledningssystem och revision: stödja processutveckling i enighet med ISO 45001 och ISO 14001. Vid behov delta i interna/externa revisioner och driva åtgärdsplaner.
Utbildning och kultur: bidra till planering och genomförande av EHS-utbildningar för fälttekniker och produktionspersonal; stärka säkerhetskultur.
Resor inom EMEA enligt behov.
Månatliga aktivitets- och riskrapporter för fältservice och tillverkning.
Dokumenterade riskbedömningar, incidentutredningar samt uppföljda handlingsplaner.
Underlag till ledningssystem och processutveckling i enighet med ISO-14001 & 45001.
Genomförda utbildningar och kommunikationsinsatser enligt överenskommen plan.Kvalifikationer
Relevant professionell EHS-utbildning, exempelvis kandidatexamen eller likvärdiga diplom/certifieringar.
5 års progressiv erfarenhet inom EHS.
God kännedom om fältserviceverksamhet och dess risker.
Arbetat med ISO-certifierade ledningssystem och delta i revisioner.
God förståelse för EHS-regelverk och förmåga att sätta sig in i lagkrav inom regionen (EMEA).
Flytande svenska och engelska, tal och skrift.
Stark analytisk förmåga, problemlösning och beslutsfattande.
Utmärkt kommunikationsförmåga, kulturell medvetenhet och förmåga att hantera intressenter.
Goda datorfärdigheter och van att jobba i EHS system samt Microsoft Excel, Word och PowerPoint.
Möjlighet att resa inom EMEA.
Meriterande erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av att leda/hantera EHS över flera länder och regioner.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
