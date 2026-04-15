E-utvecklare
Vänersborgs Kommun / Datajobb / Vänersborg Visa alla datajobb i Vänersborg
2026-04-15
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs Kommun i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
IT-avdelningen på Vänersborgs kommun fortsätter att utvecklas och vi behöver förstärka med fler medarbetare och mer kompetens för att kunna stötta kommunens verksamheter med allt mer digitaliserade arbetssätt.
IT-avdelningen består av ca 30 medarbetare och vi söker nu ny E-utvecklare till vårt utvecklingsteam.Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med förvaltningarna se över verksamheternas behov av stöd för att på bästa sätt digitalisera ny och befintlig funktionaliteten i deras dagliga arbete. Detta för att tillse att förändring skapar nytta, skapar större kundnöjdhet samt ökar effektiviteten hos kommuninvånarna och i vår organisation.
Tillsammans med din grupp arbetar du med utveckling av kommunens E-tjänster och underliggande processer. Du kommer också projektleda process och förändringsarbetet.
Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete, stora möjligheter till kompetensutveckling, flexibla arbetstider och trevliga arbetskamrater.Kvalifikationer
Högskoleutbildning med inriktning mot process och verksamhetsutveckling.
God erfarenhet av projektledning/styrning av utredningsarbete, helst från IT-området.
Minst ett års tidigare erfarenhet av arbete med digitalisering av processer och e-utveckling.
Vi ser gärna att du har specialistkunskaper inom verktyget Flexite och goda kunskaper inom processbeskrivning och modulering i verktyget 2c8.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Arbetsplats
IT-avdelningen, Digitala utvecklingsenheten Kontakt
Fredrik Carlsson fredrik.carlsson@vanersborg.se 0521723000 Jobbnummer
9857279