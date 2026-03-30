Dynamics 365-specialist sökes för deltidsuppdrag
2026-03-30
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill ta nästa kliv inom Microsofts ekosystem? Brinner du för Dynamics 365 och Power Platform, och vill utvecklas i en roll där du får bygga skräddarsydda lösningar tillsammans med seniora experter? Då har vi det perfekta deltidsuppdraget för dig hos en av våra välkända kunder!Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Vi söker nu en driven person med passion för systemutveckling och Microsofts ekosystem för ett konsultuppdrag. Här får du chansen att kliva in i ett agilt utvecklingsteam där du arbetar tätt ihop med seniora utvecklare, konsulter och kravställare i verksamheten. Målet är att leverera vassa, skräddarsydda lösningar med hjälp av Dynamics 365 Customer Engagement (CE) och Power Platform.
Du erbjuds Möjlighet till professionell utveckling inom Microsofts ekosystem i ett stöttande team.Dina arbetsuppgifter
Assistera med anpassning och konfiguration av Dynamics 365 CE (Sales och Field Service) moduler.
Stödja utvecklingen av Power Platform-komponenter (Power Automate, Power Apps, Power Portals/Pages).
Samarbeta med seniora utvecklare och konsulter för att leverera funktionella lösningar.
Delta i kravinsamling och bidra till lösningsdesign.
Assistera med testning, driftsättning och supportaktiviteter.
Upprätthålla tydlig teknisk dokumentation.
Hålla sig uppdaterad med nya funktioner och uppdateringar inom Dynamics 365 och Power Platform.
Vi söker dig som
Har 2-5 års erfarenhet av arbete inom Dynamics 365 och Power Platform.
Kunskap om utveckling av Power Platform-komponenter (Power Automate, Power Apps, Power Portals/Pages).
Har god kommunikationsförmåga, gillar att samarbeta och är duktig på att dokumentera ditt arbete.
Är hungrig på att lära dig mer, är teamorienterad och trivs med att ta emot feedback och mentorskap.
Du är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Du måste ansöka med ett CV på engelska (svenska CV:n kommer att sorteras bort).
Det är meriterande om du har
Microsoft-certifieringar, t.ex. PL-900: Power Platform Fundamentals.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
God samarbetsförmåga
Målmedveten
Ansvarstagande
Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "QDACZH".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
