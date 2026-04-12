Duktiga orderplockare till Jordbro
Pokayoke AB / Lagerjobb / Haninge Visa alla lagerjobb i Haninge
2026-04-12
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Haninge
, Linköping
, Jönköping
, Nässjö
, Finspång
Publiceringsdatum2026-04-12Om tjänsten
Pokayoke söker nu duktiga orderplockare till vår kund i Jordbro. Uppdraget kommer pågå hela sommaren fram till september men goda möjligheter till förlängning.
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen orderplock, utleverans, sortering och övrigt förekommande lageruppgifter.
Vad vi söker
Vi söker dig som är noggran och initativtagande och vill ha ett fartfyllt arbete. Som person ser vi att du är driven, effektiv och besitter en stark vilja att leverera ett bra jobb. Du kommer arbeta med ett härligt gäng där vi tror att du är en peppande kollega som är hjälpsam och ställer upp för andra i arbetet.
Låter detta som något för dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i de uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Det är inställningen som är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
9848987