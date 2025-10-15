Duktiga armerare sökes!
Helpman Entreprenad AB / Betongarbetarjobb / Solna
2025-10-15
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helpman Entreprenad AB i Solna
Om tjänsten Vi på Helpman söker självgående armerare till kommande uppdrag i Stockholm. Du som söker ska ha minst tre års erfarenhet av armering. Du ska känna dig trygg med olika typer av armering och kunna arbeta självständigt. Om du även har arbetat med annat betongarbete är det en fördel. Yrkesbevis (eller motsvarande) och relevant utbildning är meriterande och goda kunskaper inom ritningsläsning likaså. Som person ser vi att du är social, har en hög arbetsmoral och trivs med ett varierande arbete.
För att kunna anställas behöver du ha ett giltigt pass eller nationellt ID.
Vi efterfrågar dessa kurser: SCT - Safe Construction Training är ett krav på alla svenska arbetsplatser. Du behöver ha gjort denna för att kunna bli anställd hos oss. Den görs gratis på nätet på sct.buc.se Arbete på väg Stockholms stads trafikanordningar Heta arbeten
Du behöver kunna uppvisa yrkesbevis.
Bli en del av oss på helpman! Vi går igenom alla ansökningar och kommer kontakta de kandidater som matchar kravprofilen. Passar du inte för just denna tjänst kommer du få återkoppling via mejl. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka dock inte att ansöka då flera personer söks till tjänsten och kanske är du precis rät kandidat! Som ett av de första bemanningsföretagen inom bygg har vi på Helpman stor erfarenhet av branschen. Vi kan erbjuda dig trygga villkor, en bra lön och ett flertal förmåner ihop med jobbet. Vi är både medlemmar i Byggföretagen och har kollektivavtal med Byggnads för att våra medarbetare ska känna sig trygga. Vi tillhandahåller även: · Reseersättning, oavsett resesätt · Varselkläder · ID06 vilket garanterar trygga och seriösa arbetsplatser · Boende för de som vill jobba på traktamente Det är viktigt att du laddar upp ett aktuellt CV där dina tidigare anställningar finns med samt beskrivning av de arbetsuppgifter du utfört. Ersättning
