Driven säljare till Ludvig & Co
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekryteringsgruppen i Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en driven och resultatinriktad säljare som är redo att ta nästa steg i din karriär? Vi söker nu efter dig som vill bli en del av vårt växande team och bidra till vår fortsatta framgång och försäljning av redovisningstjänster!
Ludvig & Co erbjuder spetskompetens inom ekonomi, juridik, och fastigheter till landets företagare. Med 1300 medarbetare på närmare 100 orter över hela landet har vi en oslagbar kompetensbredd.
Om rollen Som säljare hos oss kommer du att spela en central roll i att etablera uppsökande nykundsförsäljning på Ludvig & Co. Vi letar efter en självgående och ambitiös individ som är redo att hantera utmaningar och arbeta för att uppnå och överträffa våra försäljningsmål. Du kommer utgå från kontoret på Kungsholmen och jobba i Stockholmsområdet. Du kommer att fokusera på att sälja tjänster inom ekonomi men även arbeta med tjänster inom rådgivning och juridik, uteslutande inom B2B.
Arbetsuppgifter
Ta kontakt med potentiella kunder genom flera kontaktytor - telefon, mail, LinkedIn
Bygga och underhålla ett stort kontaktnät
Besöka mässor och event i syfte att skapa nya kontakter och skapa säljaktivitet
Förhandla avtal och slutföra försäljningar
Ha ett tätt samarbete med kollegorna i säljteamet samt från övriga affärsområden
Utföra prospektering utifrån uppsatt målgrupp och erbjudande
Att följa uppsatta strukturer och instruktioner
Din profil
Erfarenhet av att driva hela säljprocesser från prospektering, genomförande av möte, behovsanalys, presentation och offert till avslut
Erfarenhet av att boka egna möten
Erfarenhet av tjänsteförsäljning
Hög IT-mognad
Erfarenhet av att dokumentera säljarbetet i CRM Publiceringsdatum2025-08-28Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en positiv attityd och en stark vilja att uppnå resultat. Du är kreativ och flexibel, och trivs med att jobba proaktivt. Din drivkraft och motivation är nyckeln till framgång i denna roll.
Vi erbjuder
Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det inga gränser för din utveckling. Din chef Joakim, Försäljningschef, har lång erfarenhet av försäljning i branschen och du blir en del av ett säljteam som delar erfarenheter och tips för att växa tillsammans.
Vi erbjuder även:
Kollektivavtal
Tjänstepension enligt ITP
Förkortad arbetstid del av sommarhalvåret.
Friskvårdsbidrag 5000 kr.
Utfyllnad av föräldralön.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Arbetstid: 08-17
Lön: Fast lön med prestationsbaserad bonus
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du har möjlighet att växa och utvecklas inom försäljning. Är du redo att ta steget in i en spännande säljroll där du kan göra skillnad? Vi ser fram emot din ansökan!
Skicka in din ansökan via vår rekryteringsplattform redan idag!
