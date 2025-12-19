Driven platschef
2025-12-19
Vi söker dig med goda sälj- och ledaregenskaper, som vill jobba i en spännande roll som säljande Platschef i vår butik i Västervik.
OM OSS
MaterialMännen är ett komplett bygg- och möbelvaruhus. Vi finns i Vimmerby, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Eksjö och Tranås. Som en del av fyra starka fackhandelskedjor-XL Bygg, Svenska Hem, Happy Homes och Colorama-är vårt varumärke stabilt och välkänt inom vårt geografiska område sedan 50 år tillbaka. I vår koncern ingår även en husfabrik, Småland Hem. Vi är totalt ca 80 årsanställda och har en omsättning på ca 200 miljoner per år.
Vår målsättning är att vara "bäst på hus och hem". Våra ledstjärnor, som genomsyrar hela vår verksamhet är; säljande, kunniga, ansvarstagande, positiva och affärsmässiga. Hos oss prioriterar vi jämställdhet och har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering. Vi fokuserar på att skapa en säker och respektfull arbetsplats där alla kan bidra med sina erfarenheter och perspektiv.
PROFIL
Vi söker dig som har goda och beprövade ledaregenskaper i kombination med ett naturligt säljdriv. Du är strukturerad, ansvarstagande och har en god förmåga att prioritera arbetsuppgifter. Du har en hög servicekänsla gentemot våra kunder, ser lösningar, har ett utpräglat affärstänk och nära till skratt.
Du kommer att ansvara för att driva verksamheten framåt dels genom att själv möta kunder och gör egna affärer och dels genom att dagligen leda, motivera och utveckla dina medarbetare i butiken.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter från byggbranschen, möbelbranschen eller arbetat som butikschef eller liknande ansvarsroller.
I rollen har du bland annat ansvar för:
Försäljnings och budgetuppföljning.
Personalansvar som innefattar arbetsmiljö, bemanningsansvar samt löne- och medarbetarsamtal.
Leda och fördela arbetet samt själv delta i den dagliga driften av butiken.
Driva kund- och säljevent.
Utveckla butiken framåt i tight samarbete med dina medarbetare och MM 's ledningsgrupp som du också ingår i.
Vi erbjuder dig:
Möjligheten att vårda och vidareutveckla två nyrenoverade butiker med stor potential i Västervik.
En spännande och utvecklande roll i ett familjeföretag knutet till välkända kedjor.
En roligt och dynamisk vardag där du får ta ansvar och vara en del av ett engagerat team.
Vi ser att du har:
Minst gymnasial utbildning.
Goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.
God social förmåga.
Datorvana.
B-körkort.
Rollen kan även komma att innefatta platschefsansvar för vår Svenska Hem butik i Oskarshamn där tre medarbetare arbetar tillsammans idag.
Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning som föregås av sex månaders provanställning. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Skicka din ansökan och CV till ansokan@materialmannen.se
senast den 12 januari 2026.
Frågor gällande tjänsten? Ring eller maila HR chef, tillika nuvarande platschef Sandra Pettersson, tel: 0490-855 14, sandra.pettersson@materialmannen.se
. Facklig företrädare för unionen är Inger Mjösberg, inger.mjosberg@materialmannen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: sandra.pettersson@materialmannen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platschef Västervik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Materialmännen AB
(org.nr 556190-2510)
Folkparksvägen 60 (visa karta
)
593 62 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR/platschef
Sandra Pettersson sandra.pettersson@materialmannen.se 0490-855 14 Jobbnummer
9654447