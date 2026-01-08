Driven NO-lärare grundskola åk 7-9
Kunskapsskolan I Sverige AB / Grundskollärarjobb / Landskrona Visa alla grundskollärarjobb i Landskrona
2026-01-08
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sju gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Landskrona söker legitimerad NO-lärare för årskurs 7-9
Vill du jobba på en skola där du får använda hela din ämneskunskap, ditt hjärta och din humor - varje dag? Där du slipper ensamjobba i klassrummet och istället ingår i ett sammansvetsat kollegium där ingen fråga är för liten och ingen elev lämnas åt slumpen? Då är det hit du ska söka!
På Kunskapsskolan Landskrona arbetar vi med personligt utformad undervisning. Det betyder att varje elev oavsett bakgrund, drivkraft eller språknivå får stöttning, utmaning och struktur utifrån sina egna mål. Vi tror att det är i mötet mellan tydliga ramar och nyfiken undervisning som verkligt lärande händer.
Hos oss är relationen mellan elev och lärare central. Varje lärare är också personlig handledare och följer ett tjugotal elever varje vecka genom individuella samtal. Där hjälper vi eleverna att ta ansvar för sina studier och sitt lärande - och vi ser resultat: våra elever växer både kunskapsmässigt och som människor.
"Min lärare ser alltid till att jag fattar, inte bara att jag gör klart. Det är därför jag gillar NO - det känns som att det spelar roll."
• Elev i årskurs 8
Om skolan
Kunskapsskolan Landskrona är en grundskola för årskurs 4-9 med drygt 300 elever. Vi ligger mitt i en vacker, mångspråkig och händelserik stad där vi varje dag möter elever med stor potential - och ibland rejäla utmaningar. Här gör du verklig skillnad.
Vi är kända för våra trygga strukturer, vår värme och vår förmåga att tänka nytt. Oavsett om det handlar om NO-laborationer, språkutvecklande arbetssätt eller att hantera en bråkig måndagmorgon - vi gör det tillsammans.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad NO-lärare i biologi, fysik eller kemi för årskurs 7-9. Du behöver ha god kännedom om Lgr22 och gärna erfarenhet av formativ undervisning och betygssättning. Har du dessutom humor, tålamod och förmåga att få med dig även de mest skoltrötta eleverna? Då kommer du att trivas här.
Vi ser gärna att du:
har några års erfarenhet av undervisning och/eller mentorskap
är lösningsfokuserad och gillar att samarbeta
är trygg i dig själv och inger förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor
Vad vi erbjuder
Hos oss får du:
engagerade kollegor som bryr sig och samarbetar nära
tillgång till vår digitala portal Kunskapsporten med struktur, uppgifter och läromedel
en ledning som är närvarande, tydlig och stöttande
Tjänstens omfattning
Tjänstens omfattning

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För arbete i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor, kontakta rektor Mattias Svensson på
Mejl: mattias.svensson@kunskapsskolan.se
Telefonnummer: 0733-02 46 86
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på kunskapsskolan.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
