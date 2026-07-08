Driven Embeddedutvecklare till Innovativ Start-up
Friday Väst AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-08
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Vill du arbeta nära både produkt, teknik och kund i ett bolag där du får vara med och påverka på riktigt? Har du ett intresse för embeddedutveckling, IoT och sensorteknik? Då kan det här vara rollen för dig!
Här får du möjlighet att arbeta med mjukvara som sitter i fysiska enheter hos kunder runt om i Europa. Rollen passar dig som vill arbeta brett, praktiskt och produktnära i en miljö där du får ta egna initiativ och bidra till både teknik och struktur framåt.
Om tjänstenSom Embeddedutvecklare blir du en viktig del av utvecklingsarbetet kopplat till mjukvaran i bolagets produkter. Du kommer att arbeta med embedded C, sensorintegration, buggfixar, tester och releaser. Teamet är litet, vilket innebär att du får en bred roll där du arbetar nära både produkt, teknik och kundbehov.
Arbetet innefattar både stabila releaser, patch releases och kundnära förbättringar. Du kommer även att arbeta med testmiljöer, scriptning och verktyg baserade på Raspberry Pi, Python och Bash. För rätt person finns goda möjligheter att på sikt växa mot mer kundkontakt, teknisk försäljning eller produktnära ansvar.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Utveckla och underhålla mjukvara för embedded-system• Arbeta med embedded C, firmware och RTOS-miljöer• Hantera sensorintegration, bugghantering och patch releases• Testa, felsöka och kvalitetssäkra mjukvaran i fysiska enheter• Arbeta med testmiljöer, scripts och verktyg i Python och Bash• Hantera tekniska frågor kopplade till produktens användning hos kund
Vi söker dig som• Har en ingenjörsutbildning inom exempelvis datateknik, elektronik, teknisk fysik, mjukvaruteknik eller annat relevant område• Har kunskaper inom C-programmering• Har ett intresse för embeddedutveckling, IoT och hårdvarunära mjukvara• Har vana av Linux• Har goda kunskaper i engelska, då språket används i kommunikation internt och externt
Det är meriterande om du har erfarenhet av RTOS, exempelvis Zephyr, Python, Bash, Raspberry Pi, sensorintegration, signalteknik, mätteknik eller metrologi.
Som person är du nyfiken, driven och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar, testa dig fram och arbeta i en miljö där alla ramar inte alltid är satta från start. Du behöver inte kunna allt från början, men vi tror att du gillar att lära dig nytt, ta egna initiativ och samtidigt våga fråga om hjälp när det behövs.
Om bolagetBolaget är en mindre och innovativ tech-startup i Linköping som utvecklar produkter inom IoT och sensorteknik. Produkten används idag av kunder runt om i Europa och utvecklingsarbetet sker nära både teknik, produkt och kundbehov. Här blir du en del av en miljö med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult på plats hos bolaget.
Övrig infoOmfattning: HeltidStart: SeptemberPlacering: LinköpingLön: Marknadsmässig månadslönKontaktperson: Amanda Hedberg, amanda.hedberg@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om FridayPå Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
SökordEmbedded, Embedded C, C, Firmware, RTOS, Zephyr, Linux, IoT, Sensorteknik, Sensorintegration, Python, Bash, Raspberry Pi, Mjukvaruutveckling, Hårdvarunära programmering, Linköping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Ågatan 14 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Arbetsplats
Friday Sydost AB Kontakt
Rekryterare
Amanda Hedberg amanda.hedberg@friday.se +46735231066 Jobbnummer
9997347