Drifttekniker VA
2026-05-06
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Samhällsutvecklingsförvaltningen består av tre avdelningar; medborgarservice, strategisk samhällsplanering och tekniska avdelningen. Förvaltningen ansvarar för att tillse service till medborgare och företag, för den strategiska planeringen av samhällsbyggandet, samt för kommunens vatten och avloppsverksamhet, renhållning, fastighet samt projektorganisering som stöd för dessa verksamheter vid ny- och reinvesteringar.
På tekniska avdelningen och VA enheten kommer du till ett gäng lösningsorienterade, ansvarstagande och positivt drivna personer som strävar efter att förbättra verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi är stolta över att arbeta med samhällsnyttig och samhällsbärande verksamhet som gör skillnad i människors vardag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-06
Vatten och avlopp (VA) är en viktig del av vårt samhälle och Åre kommun står inför spännande utmaningar där du kan vara med och bidra . Vi förstärker vår verksamhet och söker en engagerad drifttekniker som tillsammans med oss vill göra det vi är stolta över.
Som drifttekniker inom VA-enheten kommer du att arbeta med drift, tillsyn, utredningar av VA systemet och underhållsarbeten. Du kommer även att få ta del av driftarbete med våra vattenverk, reningsverk, tryckstegringar och pumpstationer då arbetet på sikt även innebär beredskap. Du arbetar i viss utsträckning efter fastställda rutiner och deltar också i ett förbättringsarbete av våra arbetssätt och användning av digitala system för effektivisering och måluppföljning. Arbetet kräver att man kan tempoväxla mellan utredande uppgifter och plötsligt uppkomna akuta driftstörningar, rapportera i digitala system, göra bedömningar, riskanalyser och åtgärda problem. För att säkerställa driften krävs en förmåga i att kunna dra slutsatser av trendkurvor i driftövervakningssystem och rapporterade händelser.
Arbetsområdet är spritt över stora delar av kommunen och du arbetar oftast i samarbete med kollegor men kommer i viss utsträckning kunna arbeta självständigt. Vi lägger i den här tjänsten vikt vid ditt intresse och kunskap om vattenproduktion, pumpteknik, anläggningsarbete, datakommunikation, läcksökning och utredning av tillskottsvatten.
Vi arbetar kontinuerligt mot ett effektiviserade arbetssätt där rapportering och arbetsorder sköts digitalt för snabb och säker dokumentation. Vår verksamhet går även mot ökad digitalövervakning vilket ställer krav på intresse av ny teknik inom ledningsövervakning och läcksökning.
Samarbete med övriga medarbetare inom VA-enheten och medverkan till förbättringsåtgärder som berör ditt arbetsområde är viktig del av rollen. I arbetet kommer du att komma i kontakt med såväl entreprenörer som fastighetsägare.
Du ingår i en arbetsgrupp som gemensamt har ett ansvar för dricksvattenproduktionen med stöd av uppsatta rutiner, kollegor, arbetsledare och närmaste chef.Kvalifikationer
* Erfarenhet av drift- och underhållsarbete av markförlagda ledningssystem, genom utbildning eller yrkeserfarenhet.
* Flerårig yrkeserfarenhet av drift- och underhållsarbete inom ledningsnät VA är meriterande.
* Goda datorkunskaper, vana att ta emot arbetsordarar och rapportera i digitalasystem är meriterande.
* B-körkort är ett krav.
* B96 eller BE-körkort är meriterande.
* Hantera det svenska språket på ett bra sätt, så väl i tal som skrift.
Som person ser vi att du kommer trivas med ditt uppdrag om du är tekniskt intresserad. Vill lösa problem självständigt och i samarbete med andra, likväl som viljan och nyfikenheten att lära dig nya saker. Du har förmåga att hantera stress med ett gott humör, vill delta aktivt i förbättrings- och utvecklingsarbete av arbetssätt och är lyhörd, mål- och resultatinriktad.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för att du ska få en så bra plats som möjligt i vårt arbetslag. Vi ser framemot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Tjänsten är säkerhetsklassad och godkänd säkerhetsprövning kommer att krävas innan tjänsten kan tillträdas.
Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494)
Norra vägen 21
)
837 22 JÄRPEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Kommun Kontakt
VA-driftchef
Sebastian Agerberg sebastian.agerberg@are.se 0647-16947 Jobbnummer
9894861