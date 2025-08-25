Drifttekniker till Riksbyggen i Helsingborg
2025-08-25
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer och är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.
Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Drifttekniker till Riksbyggen i Helsingborg
Riksbyggen växer i takt med våra kunder. Vi utökar nu vår verksamhet och söker drifttekniker till Marknadsområde Norra Skåne.
Som drifttekniker arbetar du med tekniskt komplexa byggnader som kräver stor fastighetstekniks kompetens. Du arbetar med energi- och driftövervakning, utför service, identifierar avvikelser och utför avhjälpande underhåll.
Hos oss gör du skillnad
Som drifttekniker arbetar du med drifttekniska frågor och ansvarar för drift och skötsel av fastigheternas tekniska system. Du arbetar i ett kundteam, i nära samarbete med andra drifttekniker, tekniska förvaltare och bovärdar.
Du säkerställer att driften av fastigheterna fungerar optimalt enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar.
Du kommer bland annat att:
• Utföra service på värme-, kyl-, ventilations-, samt styr- och reglersystem
• Hantera periodiskt serviceschema och driftövervakning
• Utföra injustering av ventilation i hyreslägenheter
• Felsökning av värme-, varmvatten- och ventilationsproblem hos våra kunder
• Reparations- och underhållsåtgärder i drifttekniska system
• Delta vid genomförande av OVK
• Larmhantering på plats
• Utföra mätaravläsning av vatten, el och inköpt värme och inmatning av värden i energianalyssystem
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har en bred fastighetskompetens och är trygg och kunnig inom din yrkesroll.
Som person har du förmågan att se våra kunders behov och är genuint engagerad i att bemöta våra kunder. Du vill vara med och skapa en bra boendemiljö.
Vi ser att du har:
• Driftteknikerutbildning eller annan gymnasieutbildning/KY-utbildning med en teknisk inriktning inom driftteknik, fastighetsdrift eller fastighetsförvaltning
• Bred teknisk erfarenhet inom fastighetsteknik
• Goda kunskaper om värme- och ventilationssystem, styr & reglerteknik, övervakningssystem samt driftoptimering i fastigheter
• Kännedom om myndighetskrav (OVK, brand, radon, etc.)
• Goda kunskaper av att arbeta med digitala verktyg och systemstöd
• Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i så väl tal och skrift.
• Du har B-körkort
Tjänsten är placerad i Helsingborg och arbete sker främst i Helsingborg med omnejd men arbeten kan även ske på andra orter i marknadsområdet.
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se under Om oss - Lediga jobb senast den 2025-09-09. Vi hanterar ansökningar löpande - vänta inte! Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Om du har frågor, kontakta gärna;
Marcus Pettersson, Rekryterande chef, Marcus.x.Pettersson@riksbyggen.seÖvrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
