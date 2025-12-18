Drifttekniker/Supporttekniker
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Enköping Visa alla supportteknikerjobb i Enköping
2025-12-18
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
FÖRSVARSMAKTEN söker en medarbetare till:
Försvarsmaktens Telekommunikations- och IT-systemförband, FMTIS. Placeringsort Enköping.
Är du i början av din karriär, tekniskt lagd och vill utvecklas inom IT? Då kan detta vara ett passande jobb för dig.
Vad kan vi erbjuda dig?
• Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter inom IT för att bidra till Sverige- och världens säkerhet.
• Bra balans mellan arbetsliv och privatliv med flexibel arbetstid inom tydliga ramar
• 3timmar träning på arbetstid per vecka
• Träningskläder samt ersättning för träningsskor
• 28-35t semesterdagar beroende på ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärmål
Du kommer att tillhöra FMTIS genomförandeavdelning i Enköping som har i uppgift att stötta förbanden på orten och se till att ledningsstödssystemen fungerar dygnet runt och året om.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för tjänsten är:
Miljön vi arbetar i är präglad av ambition, teknisk kompetens och möjlighet till egen utveckling. Vi söker dig som tycker om att anta nya utmaningar och löser problem med god ansvarskänsla. I tjänsten förekommer mycket direktkontakt med användare så din sociala kompetens kommer att sättas på prov.
Du kommer främst att hantera IT-relaterade ärenden från användare på orten. Exempel på arbetsuppgifter:
• Användarsupport på plats
• Felsökning av klienter, skrivare och övrig kringutrustning samt installation och utplacering av klienter
• Omsättning av IT-materiel
• Uppföljning och dokumentation Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
• 3-årig gymnasial utbildning med inriktning mot IT/Teknik eller motsvarande kompetens
• Kunskaper och erfarenheter i Windows operativsystem och mjukvara
• Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort manuell (Sv)
Personliga egenskaper
• Teknikintresserad
• Är serviceinriktad och engagerad samt tycker om att ha kontakt med människor
• Strukturerad, noggrann och ansvarsfull samt van vid dokumentation
• Gillar att jobba i team men har också förmågan att arbeta självständigt
• Är öppen och villig för att utbildas och utvecklas inom IT
• Säkerhetsmedveten och ett utvecklat konsekvenstänk
• Engagerad, proaktiv och vill nå resultat av hög kvalité
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• 1års arbetserfarenhet eller erfarenhet från praktik vid Försvarsmakten
• Genomförd värnplikt/GMU i Sverige
• Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av 1st and 2nd Line Support inom större IT-miljöer.
• Tidigare arbetat inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet och har kunskap kring dess IT-infrastruktur
• Kännedom om till ITIL som arbetsmetod.
• Erfarenhet av att arbeta med kundkontaktOm tjänsten
• Tjänsten är en civil tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas.
• Tjänsten är heltid
• Arbetsort är Enköping med omnejd
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Obekväm arbetstid samt resor i tjänsten kan förekomma.
• Det finns inte möjlighet att arbeta på distans
Sista ansökningsdatum:
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverad varför du är lämpad för denna befattning.
Upplysningar:
Om befattningen och arbetsplatsen samt rekryteringsfrågor:
Sektionschef: Kristian Lignell
Information om rekryteringsprocessen
Personalhandläggare Sandra Assisi
Fackliga företrädare:
SACO: Agnetha Landquist,
SEKO, Matz, Felix
OFR-S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växel 0505-45 10 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9653865