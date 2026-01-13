Drifttekniker Fastighet
2026-01-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
L&T söker nu en erfaren fastighetstekniker till sitt sammansvetsade team.
Du blir en viktig del av en stabil och välfungerande grupp med åtta tekniker och en driftchef.
Om L&T
L&T ansvarar för drift och förvaltning av främst kommersiella fastigheter med stor variation i teknik och komplexitet. Bland objekten finns bland annat fastigheter kring Centralstationen samt kategoriboenden (LLS). Du får arbeta i en bred och varierad miljö där ingen dag är den andra lik.
Om rollen
Som fastighetstekniker hos L&T arbetar du med:
Drift, tillsyn, skötsel och rondering av olika typer av fastigheter
Optimering av tekniska installationer
Felsökning och åtgärder inom VVS, el, styr & regler och automation
Hantering av system för brand, sprinkler, spa- och specialanläggningar
Kontakt med entreprenörer och hyresgäster
Dokumentation av utförda arbeten och driftförändringar
Det är en mer avancerad roll med stort eget ansvar. Du blir en nyckelperson för effektiv och optimerad drift av deras fastigheter.
Minst 3-5 års erfarenhet av fastighetsdrift
Erfarenhet av kommersiella fastigheter är meriterande
Meriterande kunskap: driftoptimering, el, VVS, styr & regler, automation, brand- och sprinklersystem
Relevant teknisk utbildning inom el, VVS, fastighet eller liknande
Alternativt lång dokumenterad erfarenhet inom området
Svenska i tal och skrift
Vi söker dig som:
Har mycket god samarbetsförmåga
Är initiativtagande, strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i en roll med variation och högt tempo
Är kommunikativ och trygg i kontakten med både kollegor och hyresgäster
Arbetsplats och arbetstid
Arbetsområde: Jönköping eller Vetlanda beroende på bostadsort
Möjlighet till tjänstebil med hemkörning och laddmöjlighet
Arbetstid: 07:00-16:00
Resor förekommer inom området i tjänsten
Varför jobba hos L&T?
Ett stabilt och sammansvetsat team med mycket god stämning
Stor variation i arbetsuppgifter och fastighetstyper
Möjlighet att utvecklas inom avancerad driftoptimering och teknik
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Lassila & Tikanoja FM AB. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 07:00-16:00. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
