Drifttekniker Borlänge
Caverion Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Borlänge Visa alla fastighetsskötarjobb i Borlänge
2025-09-17
Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i.
Har du ett stort teknikintresse och letar efter ett innovativ och hållbart företag att utvecklas inom? Tycker du om att arbeta i en bra arbetsmiljö och med trevliga arbetskamrater? Då kan vi ha jobbet för dig.
Vi söker nu en drifttekniker och som vill vara en del av ett unikt uppdrag där du är en viktig del i att vi utvecklar ett långsiktigt partnerskap med kunden. Att ständigt leverera professionell Tillsyn & Skötsel, Avhjälpande och Planerat underhåll. Du har förmågan att se helheten och sambandet utifrån en driftteknikers goda kunskaper inom ventilation, VVS-tekniska anläggningar, elektriska installationer för kraft och belysning samt styr- och regler, energi och klimatfrågor.
Vi jobbar stenhårt för att vara bäst i serviceklassen, om du har relevant erfarenhet eller expertis vill vi gärna höra från dig.
Du får möjlighet att jobba med
• Att leverera FM-uppdraget inom ditt område(ventilation, VVS-tekniska anläggningar, elektriska installationer för kraft och belysning samt styr- och regler, energi och klimatfrågor)till uppsatta mål avseende: tid, innehåll, kvalitet och budget
• Vara nyckelperson i det löpande arbetet att hålla fastighetstekniska installationer avbrottsfria
• Ingå i ett team där du blir den tekniska specialisten i att avhjälpa fel och brister som identifieras vid rondering, myndighetsbesiktningar och felanmälningar
• Kontinuerligt arbeta med olika miljöaspekter utifrån energibesparande åtgärder
• Utveckla fastigheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv med ny teknik och innovativa lösningar
• Som stöd i din vardag har du tillgång till erfarna drift- och energiingenjörer, arbetsledare och koordinatorer
Vid behov ingå i beredskapskedja/jour kedja.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossPubliceringsdatum2025-09-17Bakgrund
• Du har driftteknikerutbildning
• Dokumenterad erfarenhet från drift och underhåll av industrifastigheter
• Dokumenterad goda kunskap och förståelse inom El, VVS samt Styr- och regler
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Dokumenterad erfarenhet att arbeta i underhållssystem
• Kylcertifikat är meriterande
• B-körkort
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga, kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 eller mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, exempelvis rekryterings/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Fast anställning Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge Jobbnummer
9513657