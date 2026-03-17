Drifttekniker
Hallstahammars kommun / Fastighetsskötarjobb / Hallstahammar Visa alla fastighetsskötarjobb i Hallstahammar
2026-03-17
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun i Hallstahammar
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Hallstahammars kommun förvaltar cirka 62 fastigheter på totalt 160 000 kvm, vilket skapar en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö. Kommunen står inför många spännande förändringar och har flera stora projekt på gång som kommer att påverka hela kommunen. Bland annat pågår omfattande energi- och ROT-projekt, samt nybyggnationer av en ny skola, sporthall och ett äldreboende. Du tillhör en mångfacetterad och engagerad grupp på totalt 29 personer, och i teamet ingår bland annat teknisk förvaltare, fastighetsskötare, snickare, rörmokare, drifttekniker, säkerhetstekniker och IT-tekniker, samt två arbetsledare. Enheten ansvarar för allt ifrån inre och yttre skötsel av kommunens fastigheter, inklusive lås, larm, passage och IT-infrastruktur till fastighetsplanering med underhållsplaner mm. Rullande schema för beredskapstjänstgöring under kvällar/helg kan förekomma.
Vill du säkra upp och utveckla Hallstahammars kommuns fastighetsbestånd, och därmed göra skillnad för kommunens verksamheter och invånare? Brinner du service och teknik? Då kan tjänsten som drifttekniker till Tekniska förvaltningen vara precis vad du söker!
Som drifttekniker hos Hallstahammars kommun kommer du att ha en viktig roll i att säkerställa att våra fastigheter uppfyller de myndighetskrav som ställs på bästa sätt. Arbetet som drifttekniker varierar väldigt mycket och den ena dagen är inte den andra lik. Fördelen med arbetet är att du får ett eget ansvar över hur du lägger upp ditt arbete tillsammans med dina två kollegor. Som person är du serviceinriktad och professionell i ditt bemötande. Du är strukturerad, självständig och flexibel, med förmåga att anpassa dig till olika situationer. Du trivs i samarbeten, tycker om att möta människor och har ett genuint teknikintresse. Att arbeta kvalitetsmedvetet och effektivt är en självklarhet för dig. Din roll i verksamheten är väldigt viktig då vi till stor del baserar vår budget kring felanmälningarna du utför. Du kommer att arbeta med allt vad fastigheter innebär och även en del uteskötsel.
På Hallstahammars kommuns fastighetsavdelning så jobbar vi med förskolor, skolor, vårdbyggnader och andra kommunägda fastigheter.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Energiuppföljning, driftoptimering, rapportering samt arbete med styr- och reglerteknik
Samordna, beställa och följa upp arbeten utförda av entreprenörer
Bevakning av myndighetskrav såsom OVK
Hantera och följa upp felanmälningar från våra hyresgäster i frågor som rör inomhusklimat.
underhåll av värmecentraler, värmesystem
underhåll av ventilationssystem
underhåll av styr- och reglerutrustning
rondering i driftutrymmen
rondering av teknisk utrustning
vidareutveckling av teknisk utrustningKvalifikationer
1-3 års dokumenterad yrkeserfarenhet som drifttekniker inom fastighetsbranschen eller annan likvärdig yrkeserfarenhet som bedöms som likvärdig.
Alternativ gymnasial utbildning inom el eller drift, alternativt en yrkesutbildning inom fastighetsskötsel/fastighetstekniker.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom styr- och regler.
God vana från IT-miljö och databaserade fastighetssystem t.ex Ms Office (Word, Excel och Powerpoint, Desigo CC, Vitec.
B-körkort med manuell växellåda är ett krav.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Heta Arbeten
Grundläggande eller fördjupad kunskap inom elteknik och VVS (värme, ventilation, sanitet)
Fallskydd
Liftutbildning
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Som en del av rekryteringsprocessen görs en bakgrundskontroll på slutkandidater. Bakgrundskontrollen genomförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR)
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312755-2026-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Matias Piiroinen Matias.Piiroinen@hallstahammar.se 0220-244 97 Jobbnummer
9801092