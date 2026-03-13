Drifttekniker
2026-03-13
Gasum är en ledande nordisk biogasproducent som erbjuder både produktion och tillgänglighet av biogas i industriell skala. Vi har biogasanläggningar i Finland, Sverige och Danmark. Biogas är ett förnybart bränsle som helt består av bioavfall. Det gör det möjligt för våra partner att minska sina CO2-utsläpp avsevärt och att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Utöver biogas producerar våra anläggningar återvunna näringsämnen som är användbara både för lantbruk och andra verksamheter. Vi utvecklar ständigt vår produktion genom att sätta nya standarder och investera i nya biogasanläggningar. Vårt syfte är renare energi och det når vi tillsammans med våra europeiska partner genom biogasproduktion. Vi kommer att tillgängliggöra 7 TWh biogas till 2027.
Nu söker vi efter en Drifttekniker till vår anläggning i Götene
Brinner du för process, teknik och mekanik samt vill bidra till en hållbar värld? Då hoppas vi att du ansöker för att bli drifttekniker tillsammans med ett trevligt och glatt gäng på Gasums biogasanläggning i Götene!
Biogasanläggningen producerar 120 gigawattimmar (GWh) flytande biogas (LBG) per år. Biogasen används som bränsle för vägtransporter och inom marina sektorn samt inom industrin.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
Som drifttekniker kommer du att på ett säkert, miljömässigt och ekonomiskt sätt driva anläggningen med en jämn och hög produktion. I rollen kommer du att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor för att se till att det dagliga arbetet flyter på.
Din vardag kommer att bestå av varierande arbetsuppgifter:
- Delta i och utveckla det dagliga arbetet med produktion, tillsyn och underhåll tillsammans med kollegor och platschef
- Utföra drift- och processövervakning
- Planera, utföra och dokumentera förbättrande/förebyggande och akut underhåll
- Analysera och åtgärda driftproblem samt jobba med förebyggande underhåll
- Arbeta med mekaniskt underhåll, felsökning och reparation av processutrustning
- Utföra provtagning och analyser
- Utföra riskanalyser, förbättra och tillämpa systematiskt säkerhetsarbete
- Rapportera och vidta åtgärder vid störning eller risk för fara på person eller anläggning
- Vid behov (enstaka tillfällen) resa till Gasums andra biogasanläggningar för stöttning i arbete där
- Delta i beredskapsarbete var 5:e vecka (en timmes inställelsetid)
Vad vi förväntar oss av dig:
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och trivs med att ta egna initiativ. Du samarbetar lätt med andra, har ett starkt säkerhetstänk och behåller lugnet även i oväntade situationer. Med god kommunikation bygger du naturligt goda relationer, och ditt intresse för process, teknik och mekanik gör att du blir en viktig del av driften hos Gasum.
- Teknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Stort intresse för teknik och miljö
- Goda datorkunskaper
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- B-körkort
Meriterande:
- Erfarenhet från processindustri, VA eller annan produktion
- Erfarenhet från arbete med process, styrsystem och underhållsarbete
- Erfarenhet från mekaniska arbeten
- Körkort för lastmaskin
- Goda kunskaper i engelska
Vi erbjuder dig:
Hos Gasum får du arbeta i ett tryggt och engagerat team med fokus på säkerhet, utveckling och samarbete. Vi erbjuder kompetensutveckling och en roll där du varje dag bidrar till en bättre miljö.
- Kompetenta kollegor och en kultur av ständig utveckling
- En inspirerande och modern arbetsmiljö och ett team som stöttar dig
- Omfattande personalförmåner, läs mer: Arbeta på Gasum | Gasum
På Gasum lever vi efter våra värderingar Respekt, Hållbarhet och Positiv energi. Vår etiska kod omfattar att ta hand om både människor och miljö. Vi siktar på att bygga en renare morgondag.
Intresserad av att arbeta hos oss?
Varmt välkommen med din ansökan senast 9 april 2026 och bifoga ditt CV. För eventuella frågor angående den lediga tjänsten, var god kontakta Platschef Kim Åberg, kim.aberg@gasum.com
.
För att ta reda på mer om vårt företag, besök Gasum.
Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Vårt mål är renare energi och vi erbjuder experttjänster på energimarknaden både för industri och kraftvärmeproduktion samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Vi hjälper våra kunder att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs.
Gasum-koncernen grundades 1994 och ägs av finska staten och har omkring 350 anställda i Finland, Norge, Sverige, Danmark och Tyskland. Ersättning
