Drifttekniker
ISS Facility Services AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-03-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services har ett spännande samarbete med en kund inom fordonsindustrin som har flertalet produktionssiter, verkstads- och återförsäljaranläggningar i Sverige. Vi behöver nu anställa en erfaren Drifttekniker inom fastighet med bred kunskap till kundens fem anläggningar Skåne. Vill du vara med och skapa förutsättningar för en trivsam och säker miljö och leverera service i världsklass? Sök då denna tjänst hos oss!
Rollen
I rollen som Drifttekniker, kommer du att arbeta brett och självständigt med varierande arbetsuppgifter inom ramen för vårt drift- och underhållsuppdrag hos kund - exempelvis el, VVS, bygg. Du utgår från din bostad och servicebil ingår. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning i 6 månader.
I dina arbetsuppgifter ingår bl a:
• Tillsyn och skötsel av fastigheternas driftsystem.
• Planera långsiktigt fastighetsunderhåll.
• Primärt felavhjälpande underhåll - felsökning och avhjälpande.
• Arbete med drift, utveckling och optimering av driftsystem.
• Löpande arbete med förbättringar och viss dokumentation.
• Ansvara för uppföljning och återrapportering i ärendehanteringssystem samt till kund.
• Ansvara för att arbetet utförs i enlighet med kundens tekniska riktlinjer.
• Ingå i olika kundprojekt.
• Utföra uppdragsbaserade arbeten utöver avtalet.
• Att vara en aktiv initiativtagare i det dagliga utvecklingsarbetet av vår leverans, både internt och mot kund.
• Vid behov ansvara för beställning av material samt vara behjälplig vid offerter av arbeten.
Vem är du?
Vi söker dig med bred kunskap inom fastighetsdrift. Vi tror att du har relevant utbildning samt flerårig erfarenhet i branschen. Du är mycket självgående och trygg i din roll samt är en engagerad och driven person som vill ta en viktig roll i en organisation med mycket framåtanda. Du har med dig den kompetens som behövs för att lösa varierande uppgifter inom fastighetsdrift och underhåll, men du har också med dig ödmjukheten och kreativiteten som gör att du kan hitta vägar framåt även när din egen kompetens inte räcker hela vägen.
Du söker förbättringsmöjligheter och för dialog kring dessa med berörda parter. Du ser nyttan av att arbeta planerat och strukturerat, där du har förmåga att arbeta förebyggande i stället för händelsestyrt.
Du talar samt skriver svenska obehindrat samt har goda IT-kunskaper - t ex Microsoft Office och ärendehanteringssystem. B-kort är ett krav.
Du är serviceinriktad och har en positiv karaktär. Du är även duktig på att kommunicera med olika människor där du inser vikten av att ha god dialog kring pågående arbeten. För dig är det självklart att återkoppla till berörda parter. Du vill utvecklas och du drivs av att vidareutveckla din tekniska kompetens.
Vi erbjuder
Självklart erbjuder vi dig en trygg anställning hos oss. ISS Facility Services storlek och vårt breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS Facility Services erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS Facility Services värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap. Dessa värderingar är fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera! På grund av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mail.
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9773968