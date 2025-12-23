Drifttekniker
Du söker nya utmaningar och ett meningsfullt arbete som gör skillnad för människor och samhället. Vi letar efter såna som du, som är fulla av engagemang, nyfikenhet och energi. För att leva och bo behöver vi en infrastruktur, förutsättningar för ett fungerande samhälle. Vi är det kommunalägda bolaget som förser Lidköpings kommun med det som kan kallas den osynliga infrastrukturen. Det handlar om vatten och avlopp, bredband och elnät men också om avfallshantering. Elnätet drivs i dotterbolaget Lidköping elnät AB. Våra medarbetare har hög kompetens inom allt från teknik, drift och säkerhet till ekonomi och miljö. Vårt uppdrag har en betydande roll i kommunens arbete med att forma ett hållbart samhälle och att erbjuda god service till medborgarna. Vi hoppas att du vill vara med på resan att forma just det samhället och att erbjuda den servicen till våra kunder i Lidköping - varmt välkommen med din ansökan till Lidköping miljö och teknik!
Om jobbet
Enheten Vatten-Avlopp består av ca 44 medarbetare och är den enhet inom Lidköping miljö och teknik som sköter drift och underhåll av våra vattenverk, reningsverk, ledningsnät, pumpstationer, tryckstegringsstationer och utbyggnad av VA-infrastruktur inom Lidköpings kommun.
Vatten-Avlopp står inför ett intensivt arbete de närmaste åren med utbyggnad av ledningsnätet och byggnation av ett nytt avloppsreningsverk. Det innebär en intensiv period där många nya tekniker och processlösningar ger dig som drifttekniker spännande utmaningar.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker kommer du att vara placerad vid Lidköpings avloppsreningsverk. Tillsammans med driftpersonal kommer du att arbeta med drift och underhåll av två reningsverk och 55 pumpstationer.
- Övervaka och styra reningsprocesserna (mekanisk, biologisk, kemisk).
- Utföra förebyggande underhåll och felsökning på pumpar, ventiler och styrsystem.
- Ta prover och dokumentera analysresultat enligt gällande rutiner.
- Föra driftjournaler och rapportera avvikelser.
- Administrera och hålla underhållssystemet uppdaterat (t.ex. registrera arbetsorder, planera service, följa upp utförda arbeten).
- Delta i förbättringsarbete och energieffektivisering.
- Följa säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö.
Du kommer att ingå i beredskapsorganisationen för avloppsreningsverket med tillhörande anläggningar.
Vem är du?
Du har driftteknikerutbildning, gymnasieutbildning inom teknikområdet (process, avlopp, VVS) eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har kunskaper inom processteknik.
- Noggrann och ansvarstagande.
- God samarbetsförmåga och kommunikativ.
- Initiativrik och lösningsorienterad.
- Tekniskt intresserad.
- Kan arbeta att självständigt såväl som i grupp.
- Positiv inställning.
- Behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaperÖvrig information
Tillsvidareanställning.
Intervjuer planeras att genomföras i början av februari.
B-körkort är ett krav.
BE-körkort är meriterande.
Lidköpings miljö och teknik vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (tex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
