Drifttekniker
2025-12-22
Är du en IT-virtuos som trivs i teknikens framkant? Som drifttekniker får du chansen att forma framtidens digitala ryggrad i en dynamisk organisation. Du kommer att spela en nyckelroll i att förvalta och administrera IT-miljöer där säkerhet är högsta fokus.
Din roll
I rollen som drifttekniker kommer du att vara en kärnfigur i att bygga och upprätthålla en säker IT-miljö för våra kunder och deras behov. Du kommer att ansvara för att att förvalta infrastrukturen, inklusive nätverk, servrar och lagringslösningar, där säkerhet är A och O.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Förvalta nätverks-, server- och lagringsmiljöer
Automatisera och effektivisera driftprocesser
Implementera och optimera IT-säkerhetslösningar
Arbeta nära utvecklingsteam och andra avdelningar för att integrera IT-infrastruktur i linje med verksamhetens behov
Ge teknisk rådgivning och stöd till övriga grenar i IT-organisationenPubliceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av att arbeta med IT-infrastruktur, inklusive nätverk, servrar och lagring
Djup kunskap om nätverksdesign, säkerhet och virtualiseringstekniker
Erfarenhet av att arbeta enligt ITIL-ramverk
Certifieringar inom områden som Microsoft, Cisco eller VMware
God kommunikationsförmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Human IT
Human IT handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Human IT arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Human IT's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Human IT anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer.
