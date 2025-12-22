Drifttekniker

Humanit Stockholm AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2025-12-22


Är du en IT-virtuos som trivs i teknikens framkant? Som drifttekniker får du chansen att forma framtidens digitala ryggrad i en dynamisk organisation. Du kommer att spela en nyckelroll i att förvalta och administrera IT-miljöer där säkerhet är högsta fokus.

Din roll
I rollen som drifttekniker kommer du att vara en kärnfigur i att bygga och upprätthålla en säker IT-miljö för våra kunder och deras behov. Du kommer att ansvara för att att förvalta infrastrukturen, inklusive nätverk, servrar och lagringslösningar, där säkerhet är A och O.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Förvalta nätverks-, server- och lagringsmiljöer

Automatisera och effektivisera driftprocesser

Implementera och optimera IT-säkerhetslösningar

Arbeta nära utvecklingsteam och andra avdelningar för att integrera IT-infrastruktur i linje med verksamhetens behov

Ge teknisk rådgivning och stöd till övriga grenar i IT-organisationen

Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av att arbeta med IT-infrastruktur, inklusive nätverk, servrar och lagring

Djup kunskap om nätverksdesign, säkerhet och virtualiseringstekniker

Erfarenhet av att arbeta enligt ITIL-ramverk

Certifieringar inom områden som Microsoft, Cisco eller VMware

God kommunikationsförmåga

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Human IT
Human IT handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden

Tillsvidareanställning med fast månadslön

Kollektivavtal

Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag

Utvecklingsplan

Hälsoförsäkring + pension

Förskottssemester

Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Human IT arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Human IT's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Human IT anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6093434-1762999".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Humanit Stockholm AB (org.nr 556803-2287), https://career.humanit.se
Vasagatan 10 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Humanit

Kontakt
Pontus Attåsen
pontus.attasen@humanit.se

Jobbnummer
9659009

