Drifttekniker - Hästveda
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Hässleholm
2026-01-13
Vill du ha ett omväxlande och ansvarsfullt jobb där du gör verklig skillnad varje dag? Som drifttekniker hos oss får du arbeta nära våra fastigheter med modern teknik, både självständigt och i team, och bidra till trygga och välfungerande miljöer. Här får du använda din tekniska kompetens, utvecklas i din yrkesroll och vara en viktig del av vår verksamhet.
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Med vår unika kompetens inom försvarsfastigheter skapar vi säkra miljöer för ett robust totalförsvar.
Din vardag som drifttekniker
Tjänsten tillhör region Sydväst, vilka bedriver verksamhet i Skåne, Hallands län och Västra Götaland och denna tjänsten berör driftdistrikt Yttre Skåne med placering i Hästveda. I dagsläget är det 15 drifttekniker som arbetar inom distriktet.
Du kommer att arbeta med drift och underhåll av våra fastigheter, både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet omfattar daglig tillsyn och skötsel, egenkontroller samt felsökning och reparation av tekniska installationer. Det gäller bland annat system för värme, el, vatten och avlopp, ventilation samt styr-, regler- och övervakningssystem.
I tjänsten ingår kontakt med både kunder och leverantörer. Beredskap och övningsverksamhet kan komma att ingå, och resor inom distriktet förekommer.
Vi välkomnar dig som har lägst avslutad gymnasial teknisk utbildning, alternativt annan avslutad utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Du har även flera års erfarenhet av arbete som drifttekniker inom fastighet eller i en liknande roll. Du har god IT-vana och är bekväm med att arbeta i flera olika digitala system. Du kommunicerar tydligt och professionellt på svenska, både muntligt och skriftligt. Du har en god förmåga att felsöka fastighetstekniska installationer och kan självständigt utföra reparationer. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet där du självständigt har hanterat arbetsordrar och felanmälningar samt samordnat underleverantörer. Erfarenhet och/eller utbildning inom exempelvis vattenprovtagning eller reservkraft är också en fördel. Även fördjupade kunskaper inom kyla, styr- och reglerteknik, redundanta system eller erfarenhet av arbete inom försvarssektorn ses som meriterande.
Som person är du samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är analytisk och har lätt för att sätta dig in i problem, se samband och hitta effektiva lösningar. Du arbetar lösningsorienterat även när förutsättningarna förändras och behåller ett lugnt, stabilt och professionellt förhållningssätt i olika situationer.
Tjänsten kräver en god fysisk förmåga med ett sunt förhållningssätt till din hälsa.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter att bredda dina kompetenser och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Hästveda. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 februari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Christoffer Olsson 010-44 45 284 eller rekryteringsspecialist Malin von Zweigbergk 010-44 45 675. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Fortifikationsverket
