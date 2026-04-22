Driftschef Gata/Park och Fastighet
2026-04-22
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Tjänsten är placerad inom Teknik och service med arbetsplats på kontoret för Gata/Park och Fastighet. I rollen finns begränsade möjligheter till distansarbete.
Vi söker en engagerad och tydlig chef som ska leda driftsenheterna inom Fastighet (kommersiella byggnader tex skola, förskola & sporthall) och Gata/Park (grönytor och gator/vägar). I rollen är du närmsta chef för enheternas driftspersonal och kommer ha ansvar för arbetsmiljö, personal och budget. Du ansvarar för att arbetsleda driftpersonalen och leda det dagliga operativa arbetet för att säkerställa en fungerande drift.
Du ansvarar för att driva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, ta fram relevanta rapporter samt följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål och nyckeltal. Vidare arbetar du med att ta fram och följa upp långsiktiga drift- och investeringsplaner.
Rollen innebär även att omvärldsbevaka och omsätta ny kunskap och trender till praktisk och verksamhetsnära utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis förvaltning, byggteknik eller samhällsbyggnad. Alternativt är du civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning mot bygg, installation, energi, väg och vatten, VA eller annat närliggande område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Har du ledarskapsutbildning, arbetsmiljöutbildning eller juridisk kompetens ses det som meriterande.
För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du har minst fem års erfarenhet av chefsbefattning inom fastighetsförvaltning, fastighetsservice, gata/park eller närliggande verksamhet. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation med ansvar för samhällsviktig service.
Du har tidigare erfarenhet av budget- och resultatansvar samt är van vid att arbeta med både drift- och investeringsprojekt. Erfarenhet av upphandlingar och arbete med upphandlade entreprenörer är ett krav.
Vi söker dig som har förmåga att bygga starka relationer och driva utveckling genom samverkan. Som ledare är du engagerande och tydlig, med förmåga att motivera, skapa delaktighet och engagemang i organisationen.
Du är lösningsfokuserad och resultatorienterad med ett helhetsperspektiv, samtidigt som du är kommunikativ och relationskapande. Vidare är du prestigelös och samarbetsinriktad, med ett starkt samhällsengagemang.
Du är trygg och stabil i ditt ledarskap, har förmåga att fatta beslut även i pressade situationer och är pedagogisk samt lyhörd i mötet med andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i svenska språket såväl i tal som skrift är ett krav för tjänsten.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320890".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886)
273 80 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Enhetschef
Ulrika Olsson ulrika.olsson@tomelilla.se 0417-181 29
9869915