Driftsättningsingenjör, datahall Eskilstuna
Prowork Bemanning AB / Installationselektrikerjobb / Eskilstuna Visa alla installationselektrikerjobb i Eskilstuna
2025-10-08
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Arboga
eller i hela Sverige
Vill du ta steget från det vanliga elarbetet och fokusera helhjärtat på driftsättning i datahallar? Vi söker nu en driftsättningsingenjör som vill vara med och bygga framtiden tillsammans med Gustrings EL!
Om tjänsten
Teamet är idag tre st på plats, nu söker dem en fjärde kollega som vill dela vardagen tillsammans med de. Huvudkontor och resterande kollegor håller till i Norra Stockholm. Rollen är viktig för Gustrings långsiktigt och vi söker någon som helhjärtat vill vara med på resan.
Arbetstider: 7-16, övertid på kväll / helger (ej ofta) kan förekomma samt jourvecka uppdelat på teamet.
Heltidsfokus på driftsättning i datahallar
Vem söker vi?
Du är lättlärd, tekniskt intresserad och har god datavana (gärna privat datorintresse och / eller programmering)
Du har minst 3-4 års erfarenhet som elektriker - Service / entreprenad.
Krav: Utbildad elektriker
Du gillar styrsystem och programmering (stort plus!)
Du är en skön lirare - trevlig, social, arbetsam och ansvarstagande. Viktigast är att du är duktig och engagerad, ställer upp och jobbar i team.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan idag eller hör av dig till ansvarig rekryterare för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
632 17 ESKILSTUNA Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9547747