Driftoperatör / Drifttekniker till Lantmännen i Norrköping
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Driftmaskinistjobb / Norrköping Visa alla driftmaskinistjobb i Norrköping
2026-02-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Intresserar du dig för industri tillsammans med ett grönare resursutnyttjande och vill jobba i en organisation där det går snabbt mellan beslut och handling?
Var med i ett av Lantmännens nya fabriker och bidra till en mer kvalitetssäker produktion och en hållbar miljö.
Dina arbetsuppgifterArbetsuppgifterna för den här rollen passar dig som tycker om mycket varierande uppgifter, i rollen som driftoperatör så är du med i hela produktionen från A till Ö, övervakar produktionsanläggningen från kontrollrummet, går ronder, labbtestar produkten under flera steg och säkerställer att fabrikens produktion går så smidigt som möjligt, stöter man på patrull så förekommer även lättare teknisk felsökning och analyser, rengöring och förebyggande arbete. Även om detta är ett sommararbete så fungerar du som en nyckelperson där du förväntas ha hög närvaro i produktionen, bidrar med handlingskraft, öppenhet och en helhetssyn.
Tjänsten är på heltid och följer kundens 6-skifts schema.Startdatum är början/mitten av april till slutet av augusti, vidare så är förlängning möjlig för rätt person.
Då man anställas för att vikariera för ordinarie personal så finns det inte någon chans till någon längre semester för rollen.
DETTA SÖKER VI
Till rollen som driftoperatör söker vi dig som är en driven och kommunikativ person som motiveras av att vara en viktig kugge i ett stort maskineri. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har erfarenhet av en industrimiljö inom produktion eller tillverkning men inget krav. Vi ser gärna att du har en industriell utbildning i grunden eller är pågående i en utbildning men även här inget krav utan dina personliga förutsättningar är det viktigaste. Du har stort intresse av teknik och process och jobbar gärna ute i produktion i ett tätt samarbete med andra operatörer och tekniker. Har du erfarenhet av tidigare arbete inom industrin exempelvis inom process så ser vi det som tidigare nämnt som starkt meriterande.
Starkt meriterande - Utbildning och erfarenhet som är relevant för rollen samt truckkort A & B Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Hanholmsvägen 69 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9717422