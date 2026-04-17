Driftmekaniker - dagskift
Driftmekaniker - två tjänster till dagskiftet!
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i USA och Skandinavien. Swedish Match är ett dotterbolag till Philip Morris International sedan november 2022 och har totalt 7523 medarbetare. Med ett flexibelt, innovativt och hållbart tillvägagångssätt arbetar vi med att ha rätt strategi, människor, kompetenser, produkter och struktur på plats. Allt för att snabbt kunna möta förändrade marknadsförutsättningar.
Med en portfölj bestående av både moderna varumärken och varumärken med lång tradition, erbjuder Swedish Match produkter med och utan tobak. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativ till cigaretter är kärnan i det vi gör. Alltid med vår vision i sikte: En värld utan cigaretter.
På Drift & underhåll är vi 17 medarbetare inom el, mek, och process med fokus på förbyggande, avhjälpande underhåll, och förbättringsarbete. Som driftmekaniker är du en del i den dagliga driften i produktion vilket bland annat innebär ansvar för felavhjälpande underhåll, förebyggande underhåll samt driftoptimerande åtgärder. Du rapporterar till Supervisor Process Support och erbjuds ett spännande och omväxlande arbete i en utvecklande och stimulerande miljö.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som driftmekaniker kommer du vara D&U:s representant på fabriken och arbeta med drift, skötsel och underhåll, förändrings och förbättringsarbete. Du kommer också vara delaktig vid installationer, projekt och utveckling av processutrustningar. Utöver detta ingår hantering av dokumentation och arbete i underhållssystemet Maximo i arbetsuppgifterna.
Vi söker dig som har
Ett stort intresse för processtyrd tillverkning och underhåll.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Svenska och Engelska i tal och skrift.
Meriterande är om du har mekanisk utbildning, behörighet för heta arbeten, truckkort och mobil arbetsplattform.
Grundläggande kunskap om automationsinterface mot processer och erfarenhet av underhåll och underhållssystem.
Meriterande med tidigare erfarenhet från livsmedelsindustrin.Dina personliga egenskaper
Som person är du prestigelös, serviceinriktad och är positiv till förändringar. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i lag och har god samordningsförmåga. Du är öppen och nyfiken för att pröva nya idéer och hitta nya lösningar på problem. Du är strukturerad och har ett gott ordningssinne. För att du skall lyckas i rollen är det viktigt att du har förmågan att fatta genomtänkta beslut på sakliga grunder samt alltid agera i linje med företagets mål, arbetssätt och värderingar. Den dagliga kontakten med andra funktioner inom verksamheten förutsätter ett professionellt agerande och god kommunikationsförmåga.
Swedish Match erbjuder
På Swedish Match får du chansen att vara en del av ett väletablerat och innovativt företag med högkvalitativa produkter och välkända varumärken. På Swedish Match är vi övertygade om att en mångfaldig personalstyrka är positiv för vår verksamhet. Vårt fortsatta mål är därför att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare. I denna miljö har alla medarbetare lika möjligheter att uppnå sin fulla potential oavsett personliga egenskaper. Vi behöver alla hjälpas åt framåt i detta viktiga arbete.Övrig information
Lön: Enligt avtal
Tillträde: Enligt Ö.K.
Anställningsform: Tillsvidare
Placeringsort: Göteborg
Vid frågor kontakta:
Jörgen Jensen via mail jorgen.jensen@pmi.com
Som en del i vårt rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll samt hälsokontroll, detta för att öka kännedomen om våra medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökningar tas enbart emot via vår karriärsida. Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Match Sales Sweden AB
411 04 GÖTEBORG
Swedish Match
